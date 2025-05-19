Общество

Банки призвали ввести лимит на переводы с карт подростков

Банкам нужно дать возможность устанавливать лимит на операции по счетам лиц от 14 до 18 лет в 200 тысяч рублей в месяц. Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает скорректировать законопроект, который запретит несовершеннолетним открывать банковские счета без письменного согласия родителей. Поправки к документу, который на прошлой неделе принят в первом чтении, совет направил в ЦБ и Госдуму.

Лимит в 200 тыс. рублей более чем достаточен для подростков, но при этом очень мал для дропперской деятельности. Ограничение на объем операций по таким картам сделает их непривлекательными для злоумышленников.

В ВТБ уточнили, что молодые люди редко переводят крупные суммы, поэтому довольно лояльные лимиты не должны повлиять на их активность. Но это защитит их от действий мошенников и участия в дропперских схемах — когда карты молодых людей используют для вывода украденных средств, обналичивания денег или совершения переводов в пользу теневого бизнеса или других незаконных операций, пишут «Известия».

Преступники активно вовлекают подростков в дропперство, рассказал «Известиям» зампред Банка России Герман Зубарев. Молодым людям предлагают деньги за передачу карт в пользование третьим лицам. Злоумышленники вовлекают всё новых людей в такие схемы с помощью сетевого маркетинга.