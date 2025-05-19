Общество

Проект о штрафах за ношение поддельных наград внесли в Госдуму

Группа депутатов Госдумы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким и сенаторы внесли в Думу законопроект, которым предлагается установить штрафы до 1,5 тысячи рублей за ношение поддельных знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, документ доступен в думской электронной базе.

«Законопроектом предлагается установить административную ответственность за ношение знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами, в виде предупреждения или штрафа в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей с конфискацией таких знаков», - сказано в пояснительной записке.

Парламентарии подчеркивают, что в настоящее время наблюдается практика, когда граждане носят именно поддельные знаки. Приобрести муляж наград в сети «Интернет» не требует усилий, множество сайтов предлагают данный товар, пишет РИА Новости.

Как ранее рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Каплан Панеш, действующее законодательство предусматривает уголовную и административную ответственность за ношение оригинальных наград, которые не принадлежат гражданину, а в части ношения поддельных наград ответственность не предусмотрена. Кроме того, установлена ответственность за учреждение или изготовление знаков, имеющих схожее название или внешнее сходство с государственными наградами.