Третий семейный зоозащитный фестиваль «Коридор» пройдёт в Пскове 21 июня

На территории псковского зооприюта «Лесопилка» 21 июня состоится III Семейный зоозащитный фестиваль «Коридор». Мероприятие организовано Псковской региональной общественной организацией «Зоозащита» при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в зооприюте.
Видео: «Лесопилка»
Как уточнили в зооприюте, фестиваль «Коридор» — это не просто социальный проект, а праздник, который третий год объединяет семьи, волонтёров и зоозащитников. Благодаря участию псковичей многие питомцы приюта обрели дом, а собранные средства помогают поддерживать приют. В 2025 организаторы поставили новую цель: показать, что забота о животных — это необходимая часть крепкой семьи и сильного города.
Посетители увидят костюмированное шоу, познакомятся с интерактивными играми, поучаствуют в конкурсах и мастер-классах, послушают лекции по зоозащите и концерты под открытым небом, ознакомятся с фотовыставкой спасённых животных и волонтёрскими активностями. Праздник объединит семьи, творческих энтузиастов и активных горожан в поддержку приюта «Лесопилка».
Программа фестиваля:
В течение всего дня работают разнообразные площадки:
Посещение фестиваля бесплатное, но гости могут принести корма для животных в качестве благотворительного взноса.
Желающие могут подать заявку до 10 июня по телефону: 8 (952) 219-96-11 или заполнив анкету на платформе «Добро.Ру».
Проект реализуется в рамках национального приоритета по экологии и демографии, поддерживает социально ответственное отношение к животным и укрепляет семейные ценности.