Общество

Третий семейный зоозащитный фестиваль «Коридор» пройдёт в Пскове 21 июня

На территории псковского зооприюта «Лесопилка» 21 июня состоится III Семейный зоозащитный фестиваль «Коридор». Мероприятие организовано Псковской региональной общественной организацией «Зоозащита» при поддержке Фонда президентских грантов, сообщили Псковской Ленте Новостей в зооприюте.

Видео: «Лесопилка»

Как уточнили в зооприюте, фестиваль «Коридор» — это не просто социальный проект, а праздник, который третий год объединяет семьи, волонтёров и зоозащитников. Благодаря участию псковичей многие питомцы приюта обрели дом, а собранные средства помогают поддерживать приют. В 2025 организаторы поставили новую цель: показать, что забота о животных — это необходимая часть крепкой семьи и сильного города.

«Каждый гость фестиваля — это шаг к решению проблемы бездомных животных, и насилию по отношению к ним. Здесь, в Пскове, мы создаём традицию почитать питомцев – как членов семьи», - отметил куратор фестиваля Платон Терентьев.

Посетители увидят костюмированное шоу, познакомятся с интерактивными играми, поучаствуют в конкурсах и мастер-классах, послушают лекции по зоозащите и концерты под открытым небом, ознакомятся с фотовыставкой спасённых животных и волонтёрскими активностями. Праздник объединит семьи, творческих энтузиастов и активных горожан в поддержку приюта «Лесопилка».

Программа фестиваля:

12:00–12:30 — торжественное открытие;

13:00–14:30 — дефиле «Выпускники коридора» — собаки, нашедшие дом, пройдут по специальному маршруту вместе с хозяевами;

14:30–15:00 — конкурс «Создай дом для хвостатого друга» с призами от партнеров;

14:30–16:00 — мастер-классы по созданию игрушек для животных и расписыванию сувениров;

14:30–16:00 — выступления дрессированных собак;

14:30–16:00 — детские интерактивные игры;

16:30 — закрытие фестиваля.

В течение всего дня работают разнообразные площадки:

сцена с выступлениями музыкальных коллективов;

выставка художественных работ «Барсики-зоозащитники»;

фотовыставка Платона Терентьева «Взгляд сквозь решетку»;

книжная полка с экологическими книгами;

зона благотворительности «Корзина добра» для сбора кормов для животных;

гастрономическая площадка с напитками и едой.

«Мы увидим настоящее чудо — собаки, которые ещё вчера были обречены, пройдут по праздничной дорожке "Коридора“, рядом со своими новыми семьями. Это не просто дефиле — это история любви, доверия и второго шанса», - рассказала руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова.

Посещение фестиваля бесплатное, но гости могут принести корма для животных в качестве благотворительного взноса.

Желающие могут подать заявку до 10 июня по телефону: 8 (952) 219-96-11 или заполнив анкету на платформе «Добро.Ру».

Проект реализуется в рамках национального приоритета по экологии и демографии, поддерживает социально ответственное отношение к животным и укрепляет семейные ценности.