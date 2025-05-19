Общество

Начинается видеотрансляция программы «Прессинг»: СМИ и общественно мнение, ловушка социологии, в тумане ботов

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Прессинг», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Юлия Магера и Константин Калиниченко порассуждают о том, как в нынешних условиях понять общественное мнение и как работать СМИ в условиях невнятной сформулированности настроений аудитории.

Ведущие поговорят о перекосах в социологии, искажающих реальную картину, о разнице во мнениях отличающихся групп жителей и о том, как даже на муниципальном уровне ботофермы или просто организованное выступление адептов смазывает отражение в соцсетях происходящих процессов.