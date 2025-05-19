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Общество

Для несовершеннолетних подучетных провели правовую консультацию в Пскове

23.05.2025 12:29|ПсковКомментариев: 0

В преддверии Дня защиты детей сотрудники уголовно-исполнительной инспекции совместно с юридической клиникой Псковского филиала Университета ФСИН России провели мероприятие для несовершеннолетних, состоящих на учете. Основной целью встречи стало повышение правовой грамотности подростков и информирование их о возможностях получения бесплатной юридической помощи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН РФ по Псковской области.

Фотография: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Курсанты образовательной организации рассказали подучетным о работе юридической клиники, где они могут получить квалифицированную поддержку по различным вопросам: составлению договоров, наследственному праву, а также в любых трудных жизненных ситуациях.

«Мы стремимся помочь ребятам разобраться в правовых аспектах, с которыми они могут столкнуться, и показать, что у них всегда есть возможность получить профессиональную консультацию», – отметили представители юридической клиники.

В завершение мероприятия участникам раздали справочные материалы с контактами для дальнейшего обращения.

Источник: Псковская Лента Новостей
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