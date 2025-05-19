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Четыре проекта из Псковской области получат премии за победу в конкурсе инициатив родительских сообществ Общества «Знание»

21 мая на IV заседании Всероссийского родительского комитета подвели итоги второго сезона конкурса инициатив родительских сообществ. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОИПКРО, денежные премии на реализацию своих инициатив получат 1015 родительских комитетов из 85 субъектов Российской Федерации, в том числе 4 школы из Псковской области. Организатор конкурса – Общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ.

Фотографии Общества «Знание»

Премию в категории до 2 миллионов рублей получил проект «Цикл спортивно-краеведческих семейных встреч «Дорогами Победы» Гимназии № 29. От 500 тысяч до 1 миллиона рублей на реализацию своих проектов выиграли школа №6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова (проект «Открытый фестиваль «Городская околица» в направлении «Патриотическое воспитание») и Себежская школа (проект «Барабанная дробь», направленный на эстетическое воспитание). Также победителем стала Печорская лингвистическая гимназия с проектом «Семейный фестиваль «Ярмарка добра», она получит премию от 200 до 500 тысяч рублей.

Открывая заседание, министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов отметил, что ведомство и главная просветительская организация страны активно расширяют сотрудничество.

«У нас традиционно перед началом нового учебного года пройдет Общероссийское родительское собрание. На нем мы расскажем о нововведениях в учебной программе, ответим на вопросы родителей. В этом году хотим провести его совместно со Всероссийским родительским комитетом. Подходы к школьному обучению действительно меняются. Например, в новом учебном году в ряде пилотных регионов пройдет эксперимент — в школах начнут выставлять оценку за поведение. Мы рассматриваем несколько вариантов того, как это будет происходить — «зачет/незачет», пятибалльная или трехбалльная система», — сказал Сергей Кравцов.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль рассказал о ключевых тенденциях в содержании проектов и познакомил участников заседания с успешными практиками, которые реализовали победители прошлогоднего конкурса.

«Отличием этого сезона стало то, что практически во всех проектах дети — не только участники, но соавторы. Я говорю это не для красного словца. Мы специально это не проектировали. Специально мы проектировали сотрудничество родителей с учителями — такова была изначальная задумка. Но так получилось, что в этой связке оказались дети. Это приятное наблюдение, приятное побочное благо, которое мы получили. Теперь мы хотим сохранить такую практику. И мне кажется, залог успеха в реализации проектов – это то, что они проектируются вместе с ребятами. Это очень правильная история», — отметил Максим Древаль.

Победителями конкурса стали 1015 проектов из 85 регионах Российской Федерации. Лидером рейтинга по количеству победителей оказалась Республика Башкортостан — денежными премиями были отмечены 74 проектов из этого региона. В топ-3 также вошли Краснодарский край (64 победителя) и Нижегородская область (37 победителей). Самое большое количество проектов-победителей в направлении «патриотическое воспитание» — 292. Также в первую тройку вошли направления «духовно-нравственное воспитание» (214) и «физическое воспитание» (191). С полным списком победителей можно ознакомиться на сайте, они получат средства до 30 июня и смогут приступить к реализации своих проектов по развитию воспитательного пространства в школах.

В продолжение конкурса Общество «Знание» приглашает педагогов пройти бесплатный курс «Учитель и родитель: эффективное взаимодействие» на платформе Знание.Академия. Учителя научатся решать конфликты с родителями, вовлекать их в жизнь школы, налаживать взаимопонимание в родительском коллективе. По окончании обучения выдается сертификат.

Конкурс поддержки родительских инициатив Общества «Знание» был анонсирован на первом заседании Всероссийского родительского комитета в сентябре 2024 года. Первый сезон конкурса оказался чрезвычайно востребован, по его итогам победителями стали 200 школ из 78 регионов РФ. Стартовавший в 2025 году второй сезон конкурса поддержки родительских инициатив собрал рекордное количество заявок: более 8 тысяч из 89 регионов России. Для реализации лучших инициатив предусмотрено три категории призового фонда: от 200 до 500 тысяч рублей, от 500 тысяч до 1 миллиона рублей и от 1 миллиона до 2 миллионов рублей.

Отметим, что «Знание» — крупнейшая в стране современная просветительская организация, которая ежегодно проводит сотни мероприятий для молодежи по всей России: организует тысячи выступлений выдающихся людей из сфер культуры, искусства, науки, истории, проводит научные соревнования, конкурсы, викторины, снимает фильмы и помогает лекторам в нашей стране быть услышанными и найти свою аудиторию.

С момента перезагрузки сообщество лекторов Общества «Знание» объединило более 30 тысяч человек. Они провели свыше 180 тысяч лекций в 89 регионах РФ. Создано 8 100 часов просветительского контента по самым разным темам: наука, технологии, космос, культура и искусство, история, медицина, спорт и другие. Онлайн-трансляции с просветительских мероприятий «Знания», а также просветительский видеоконтент собрали свыше 2,3 млрд просмотров.