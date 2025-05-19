Сленговые слова «кринж» и «изи» раздражают россиня больше всего — исследование

38% россиян сочли неуместными и раздражающими молодежные сленговые слова «кринж», «рашить», «изи», сообщили в международном медиа RTVI.
Портал «Грамота.ру» совместно с платформой «Яндекс.Дзен» провел социологическое исследование, приуроченное к Дню славянской письменности и культуры. Было опрошено 1272 респондента, которых попросили назвать слова, вызывающие наибольшее раздражение.
Лидирующее место заняли слова молодежного сленга: «кринж», «рашить», «изи». Почти треть опрошенных (38%) сочли подобную лексику неуместной и раздражающей.
Второе место антирейтинга занимают бюрократические выражения и корпоративный новояз: «синергия», «в треке», «финализировать», «прозрачно». Данные термины набрали 37% голосов недовольных пользователей.
Почти четвертая часть (27%) респондентов назвали раздражающими иностранные заимствования, такие как «ревью», «бэкграунд», «ноунейм».