Общество

Последние звонки проходят в школах по всей России

В российских регионах в конце мая традиционно звучат последние звонки для одиннадцатиклассников и девятиклассников. В школах проходят праздничные мероприятия с участием выпускников, педагогов, родителей и представителей органов власти, сообщили в Министерстве просвещения.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поздравил школьников и учителей с окончанием учебного года. Он пожелал выпускникам 9-х и 11-х классов успешно сдать экзамены и сделать осознанный выбор жизненного пути.

«Сегодня особенный день для выпускников всей страны – звучит последний звонок. Он означает, что совсем скоро они откроют новую страницу своей жизни – не менее увлекательную и важную. А пока предстоит успешно сдать экзамены и выбрать дальнейший путь. В этом году более 1,6 млн девятиклассников и свыше 630 тысяч одиннадцатиклассников выходят на государственную итоговую аттестацию. Ребята, верьте в свои силы, ставьте высокие цели и выбирайте специальности, которые интересны вам и нужны нашей стране!» – подчеркнул вице-премьер.

Напутственные слова также прозвучали от министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

«Последний звонок символизирует завершение важного этапа в жизни. Дорогие выпускники! Школьные годы подарили вам не только знания, но и бесценный опыт, верных друзей и мудрых наставников. Вы прошли большой путь, полный открытий, трудностей и побед, и теперь стоите на пороге новых возможностей. Хочу высказать слова признательности педагогам и родителям. Благодаря вашему терпению, заботе и профессионализму каждый выпускник смог раскрыть способности, поверить в свои силы и выбрать собственное направление», – отметил министр.

Безопасность и порядок во время проведения последних звонков по всей стране обеспечивают представители Росгвардии, МЧС России и МВД России.