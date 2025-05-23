Общество

Псковские полицейские приняли участие в благотворительной акции «Игрушка в добрые руки»

Псковские полицейские совместно с общественным советом при УМВД России по Псковской области приняли участие в благотворительной акции «Игрушка в добрые руки», приуроченной к Международному дню защиты детей. Сбор помощи традиционно проводится Псковским областным отделением Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники передали подарки и оказали вещевую помощь нуждающимся детям. Полицейские пожелали подопечным фонда новых начинаний, больших успехов в учебе и хобби, нескончаемой энергии и радости.

«Мы с огромным желанием приняли участие в этой акции, поскольку многие из нас являются родителями. И мы знаем, что для детей самое главное - это поддержка словом и делом. Мы очень надеемся, что собранные нами подарки понравятся детям, привнесут в их жизнь больше ярких красок и придутся им по душе», - рассказала начальник культурного центра управления МВД России по Псковской области майор внутренней службы Анна Абрамова.

В благодарность за участие в акции председатель Псковского областного отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Галина Курочкина выразила благодарность личному составу регионального управления МВД России.