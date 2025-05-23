Общество

Борис Елкин рассказал о подвиге Михаила Харченко в годы ВОВ

Глава города Борис Елкин рассказал о подвиге Героя Советского союза – Михаила Харченко, чьё имя увековечено на одной из улиц Пскова. Историю жизни героя в годы Великой Отечественной войны он описал в своём Telegram-канале.

Фото: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Михаил Харченко прошёл суровые испытания двух войн – советско-финской и Великой Отечественной. Под его командованием пулемётное отделение партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады совершило множество операций против нацистских захватчиков», - отметил Борис Елкин.

С 16 июля 1941 года по 15 марта 1942 года в боях в районе деревни Городовец Псковской области Михаил Харченко лично уничтожил свыше ста оккупантов. Вместе с товарищами-партизанами он захватил значительные военные трофеи. Весной 1942 года Михаил возглавил группу боевых разведчиков, которая обеспечивала безопасность и сохранность продовольственного обоза, доставленного в осаждённый Ленинград.

«Жизнь командира пулемётного отделения партизанского отряда Михаила Харченко была прервана в бою 12 декабря 1942 года под деревней Шубино. Однако светлая память о его героизме будет жить вечно и передаваться новым поколениям», - заключил глава города.