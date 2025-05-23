Общество

Мошенники стали рассылать фейковые сообщения от лица Роскомнадзора

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян, рассылая сообщения и представляясь Роскомнадзором, сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Текст сообщения выглядит так: «Разъединили ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***--. С уважением, Роскомнадзор!».

Роскомнадзор напоминает, сотрудники ведомства никогда не присылают смс и не звонят гражданам. Псковичам не следует брать трубку от неизвестных и отвечать на сообщения. Необходимо всегда обращаться к официальным источникам: