Общество

«Зверьё моё»: Особенности немецких овчарок, важность дрессировки, и зачем нужен хендлер

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» 5 июня. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли хендлер, дрессировщик и владелица псковского питомника немецких овчарок Согдиана Семенова и её подопечная Баффи, которой скоро исполнится 15 лет.

Гостья рассказала об особенностях немецких овчарок. Какими должны быть условия содержания, и в каком уходе нуждаются представители данной породы? Кто чаще всего берёт таких собак и для каких целей? Для чего нужна дрессировка, можно ли обучить питомца своими силами, и от чего зависит конечный результат? Чем занимается хендлер и с какими трудностями сталкивается? Каких животных сложнее готовить к выставкам? Об этом и многом другом - в текстовой версии радиопрограммы.

О содержании и уходе

- Согдиана, представьте нам вашу спутницу.

- Здесь представлена одна из производителей нашего питомника Гертруда, дома зовём её Баффи. Ей скоро исполнится 15 лет, на данный момент 14,5, она давным-давно на пенсии, так как с 8 лет собаки уходят из разведения и доживают свой срок дома в любви и заботе.

- Баффи довольно крупная, сколько она весит?

- Она весит примерно 30-35 килограммов, не совсем крупная.

- Расскажите про ваш питомник. С чего всё началось, и почему именно эта порода?

- Всё началось с отказника. Был кобель рабочего разведения, от него отказались в 6 месяцев. Думали, что он будет защищать - шестимесячный щенок, но так не происходит. Мы его забрали, очень умная собака была. Второй собакой стала Баффи. В дальнейшем появились «длинники». У немецких овчарок есть разделение на стандартных и длинношерстных. Официально питомник зарегистрирован в 2017 году, и до сих пор развиваемся и производим.

- Расскажите про породу, что её отличает? Немецкие овчарки у всех на виду, но не все знают нюансы, связанные с их содержанием.

- Нюансов как таковых нет. Сейчас породу разделили на рабочих и шоу, и с первыми есть нюансы. Они более активные, и люди, когда берут собаку, не понимают, что с ней надо заниматься, надо водить на дрессировки, а не просто сидеть дома, и собака будет самой умной. Да и с шоушными так не бывает. Собаку надо дрессировать, водить на тренировки, кто-то занимается выставками. Просто так взять собаку и она будет умной - нет, так не бывает.

- Обязательно куда-то водить, самому не получится воспитать овчарку?

- Возможно, но я советую сходить хотя бы на пару занятий к тренеру.

- К чему ещё нужно быть готовым человеку, который хочет завести немецкую овчарку? Кому она подходит?

- Собаки разные по характеру, как и люди. Немецких овчарок часто заводят пожилые люди, на пенсии, берут в дом на охрану или просто для души. И когда мы продаем щенков, всегда говорим будущим владельцам: «Вот этот более спокойный, он вам подойдет, а вот этот более активный». И люди уже выбирают, кого они хотят взять.

- Какими должны быть условия содержания? Насколько я знаю, представители этой породы могут жить и в квартире, и в вольере.

- У нас в питомнике все собаки в вольерах. Мы продаем и в квартиры, животные у нас спокойные, адекватные, психика уравновешенная. Но мы больше за то, чтобы был вольер. Потому что собака, выращенная в квартире, будет сильно отличаться от той, что живёт в вольере, даже если это один помет. И шерсть, и мышцы, и лапы - всё абсолютно разное. На цепь мы никогда не отдаем собак, это для нашего питомника недопустимое содержание.

- В каком уходе нуждается немецкая овчарка?

- Они неприхотливые. Есть только момент линьки - вычесали и всё. А так самая простая в уходе собака.

- А когти надо подстригать?

- Да, раз в две недели всегда подстригаю, в определенный день иду по всем вольерам.

- По здоровью есть какие-то нюансы?

- Самое частое, что у них встречается, - это проблемы с суставами. В нашем питомнике такого нет. Вот пример: собаке скоро 15 лет, она ходит, у неё крепкие суставы. Но сейчас очень много производителей, у которых животные с больными суставами, это диагноз «дисплазия». Таких собак нельзя пускать в разведение. Но встречаются случаи, когда попадаются такие животные, и они долго не живут. В 8 лет уже садятся на лапы и больше не встают.

- Этого как-то можно избежать? Может, чем-то специальным кормить, какие-то лекарства?

- Даже вот этой собаке (Баффи - прим. ред.) иногда нужна поддержка таблетками для суставов, потому что возраст. А если дисплазия, уже не есть хорошо, вылечить это очень тяжело.

- В какой поддержке нуждаются собаки, у которых имеются механические повреждения суставов, например, после аварии?

- Плавание, нужно очень много плавать и поддержка лекарствами. Ну, и не давать таким собакам много прыгать, им нельзя.

- А бег?

- Бег тоже нежелательно, но можно. Понятно, собака хочет двигаться, но не в большом количестве.

О дрессировке и воспитании

- Вернёмся к немецким овчаркам. Подходят ли они для жизни с детьми и как ладят с другими животными?

- Они могут к взрослым не так относиться, как к детям. Дети могут делать с ними всё что угодно - крутить уши, лапы, и ни одна собака никогда не тронет ребёнка. С другими животными так же спокойно, и с кошками, и с собаками, даже с грызунами. У нас был хорёк, и собаки спокойно с ним жили.

- Это с оговоркой, что собаки воспитанные, обученные?

- Конечно, да.

- Вы не только своих дрессируете, воспитываете, но ещё и чужих. Как вы к этому пришли?

- У нас большой питомник, много собак. И ко мне раньше подходили люди, видя, что собаки послушные, просили помочь надрессировать их питомцев. Я соглашалась, так и пошло. Потом стала вести групповые занятия, сейчас до 20 собак приходят с владельцами каждую неделю. Я этим занимаюсь уже 7 лет, с самого юного возраста.

- То есть, вы нигде специально не учились, всё пришло само?

- Когда я была маленькая, ходила на дрессировки к специалистам, у них всему обучалась, уточняла нюансы. Изучала вопрос в книгах, в интернете, всё это не просто так.

- Сейчас у вас довольно большая группа, то есть, у собаководов есть интерес к дрессировке своих животных?

- Да, и независимо от того, породистая собака или нет, даже дворняжки приходят, собаки без документов. Все хотят, чтобы собака выходила в город и была послушная.

- У кого больше шансов на хороший результат - у дворняжки или у породистой собаки?

- Без разницы, всё зависит от желания владельца. То есть если человек поставил себе задачу: «Хочу, чтобы моя собака была дрессированная и послушная», - и он будет ходить, не пропускать занятия, тогда все получится. Все собаки умные, у всех есть свои данные.

- У животного, получается, выбора нет: если хозяин хочет, питомец будет дрессированным. А возраст собаки играет значение?

- Да, возраст играет роль. Если мы начинаем занятия с трёх месяцев, будет легче, период дрессировки будет намного короче, нежели придет собака, который уже два года, и надо исправлять нюансы. Также подростки есть, 7-9 месяцев, которые «я не хочу, я не буду», но ты их заставляешь. Многое зависит от возрастного периода, когда придет собака.

- Есть ли шанс хоть что-то дать во время обучения возрастной собаке?

- Есть, конечно, есть. Просто это будет долго, постепенно, не сразу.

О выставках

- Также вы занимаетесь хендлингом. Расскажите нашим радиослушателям, кто такой хендлер?

- Простыми словами, это человек, который выставляет собак на выставках, убирает какие-то недостатки и показывает достоинства, учит собаку стоять в правильной стойке по породе, движениям. К этому я тоже пришла спонтанно. Будучи маленькой, я ходила на выставки, видела, как это красиво: собаки двигаются, выступают, настоящее шоу, и решила: я тоже хочу участвовать. Начала обучаться этому, у нас есть спаниель для души - научила его, потом стала выставлять наших выпускников, людям понравилось. Специалистов в Пскове очень мало, особенно, которые выставляют немецких овчарок, потому что это самая сложная порода, которую надо уметь выставлять. В других породах более легкая стойка, более легкие движения, а немецкая овчарка - это сложно. И когда я научилась выставлять немецких овчарок, тогда пошли и другие породы. Люди начали обращаться, чтобы я выставляла их собак, так и пошло.

- Почему сложно выставлять овчарку?

- Потому что у них специальная стойка. На фотографиях это видно. С другими породами мы ставим параллельно передние лапы, параллельно задние. А у немецкой овчарки по-другому, нужно вытягивать, показывать угол, правильно ставить корпус. В этом есть свои нюансы. Также и с движениями: должен быть размах передних и задних конечностей. Кроме того, собак надо разбегивать, они редко рождаются уже с хорошими движениями. Люди, например, тоже не могут сразу пробежать пять километров, вот и собак мы учим.

- Подготовка к выставке - это тоже своего рода дрессировка получается?

- Да.

- С какими породами приходилось работать?

- У меня было очень много пород, но основном я работаю с крупными. Также были и шпицы, и чихуахуа, все абсолютно разные, и у каждого свой характер. Нет такого, что вот, порода немецкая овчарка, и они все будут одинаковые. Есть флегматики, есть более активные, и к каждому нужен свой подход.

- С какими сложностями приходится сталкиваться?

- Самое сложное - когда собака очень зависит от хозяина, например, не может не видеть его. Например, я выхожу в ринг, как хендлер, и собака не видит хозяина, всё, у неё истерика, «я ничего не буду делать, мне надо видеть маму-папу». В этом сложности есть. А так, все поддаются, все чемпионы.

- Я так понимаю, вы готовите собак и сами их потом выставляете. Может ли владелец походить к вам на занятия, поучиться, а после сам идти в ринг?

- Я в редких случаях беру таких владельцев. Есть отдельные тренировки у других тренеров, групповые. Я же дрессирую собаку, подготавливаю и выставляю.

- А как проходят выставки? Может, были какие-то интересные ситуации, или ученик какой-то особо запомнился?

- На данный момент есть один такой ученик, становится самым знаменитым, - ротвейлер. Он тоже представлен на фотографиях. Приехал из Хорватии, кличка Труман. Самое запоминающееся: прошлой зимой он выиграл на Евразии, масштабная выставка была, около 12 тысяч собак в Москве выставлялось. Там было подразделение на классы, и он выиграл в своей породе, а также взял третье место из двухсот щенков в «бесте» (показательные выступления, где из лучших представителей пород выбирают самого лучшего. На «бест» попадают собаки с титулом «Лучший представитель породы» - прим. ред.). Недавно выиграл выставку в юниорах и многие «бесты», до сих пор «звездится».

- А собаки из вашего питомника принимают участие в выставках?

- Да, конечно. Вот со мной представитель, который был на выставке, много выигрывал. Другие выпускники тоже выигрывают. Сейчас в нашем питомнике есть две молодые собаки, которые начинают свой путь в выставочной карьере и уже успешно закрывают чемпионов.

О знакомстве и перевозках

- Перед эфиром вы рассказывали об участии в акции «Елка желаний». Расскажите про это подробнее.

- Да, мы состоим в клубе служебного и декоративного собаководства, туда поступил запрос «нужна немецкая овчарка». Девочка написала письмо президенту Владимиру Путину с просьбой подарить ей такую собаку. К нам обратились, мы предоставили щенка, 31 декабря повезли его в Порхов. Нас встретил представитель акции, официально вручили собаку.

- Ребёнок был счастлив?

- Ребёнок был очень счастлив, и до сих пор родители с нами на связи, собака растёт, мы очень рады, никаких проблем нет.

- Своих выпускников всегда отслеживаете?

- Да, мы стараемся это делать. Бывает, что не получается уже выйти на связь, но в основном всегда в контакте. Когда мы выпускаем щенков, всегда говорим, что хозяева могут в любой момент звонить по любому вопросу.

- Куда приходилось отправлять щенков?

- Самым дальним городом был Владивосток. Щенка отправляли на самолете, уже подростка. Человек искал по всей России, не мог найти того самого щенка. У нас как раз оставался последний из помёта, и человек говорит: «Хочу именно его, отправляйте». И мы отправили с сопровождением, сначала на поезде всю ночь, потом на самолете.

- Меня всегда удивляют такие истории от заводчиков, очень далеко отправляете собак. Казалось бы, неужели там своих питомников нет, поближе?

- Есть же типы в каждой породе. У нас собаки более крупные, костистые. И тогда человек искал именно такую, ездил по всем питомникам у себя во Владивостоке, в других городах. И вот увидел у нас, влюбился и сказал: «Я хочу его».

- Как вы обеспечиваете безопасность животного во время отправки?

- В основном, мы перевозим сами, сами сопровождаем и в самолете, и на поезде. Но если нет такой возможности, то всегда везут люди, которых мы знаем. Забирают из питомника и в безопасности перевозят щенка.

- А к потенциальным владельцам какие-то требования предъявляете?

- При продаже щенка всегда составляется договор, который подписывается в двух экземплярах. В том числе там прописано согласие с тем, что мы передаем здорового щенка. И, конечно, важны условия содержания, не так, что собака будет есть одни кости и так далее. Отдаем только владельцам, которые добросовестно к этому относятся.

- Вы каким-то образом проверяете потенциальных владельцев, собеседование проводите, узнаете, какими будут условия содержания?

- Да, конечно. Если в семье есть ребенок, спрашиваем, какой возраст, как относится к собакам, боится или нет. Иногда люди говорят: «Ой, мы не знаем, как ребенок отреагирует, он маленький». Мы приглашаем приехать в питомник, посмотреть: выпускаем щенков, и дети знакомятся, привыкают. Можно даже несколько раз приехать, а потом уже окончательно сделать выбор и забрать щенка.

- Слышала, что еще один хороший способ познакомиться с любой породой, не только с немецкой овчаркой, - это выставка.

- Да, также можно посещать выставки. Но там у детей глаза будут разбегаться в разные стороны, они могут даже испугаться, потому что шум, собаки бегают. Поэтому лучше знакомиться в спокойной обстановке.

- Согдиана, благодарю за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были хендлер, дрессировщик и владелица питомника немецких овчарок Согдиана Семёнова и её питомица Баффи. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч.