Более 50% респондентов ПЛН считают ситуацию с гаджетоманией среди детей катастрофой

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей выражает обеспокоенность чрезмерным использованием детьми смартфонов и планшетов. Согласно результатам голосования, проведенного ПЛН среди 265 участников, почти половина опрошенных (50,6%) считает ситуацию с гаджетоманией среди детей катастрофой.
Опасаясь такой тенденции, небольшая доля родителей (3,8%) ограничила использование гаджетов для своих детей.
Других респондентов пугает не количество времени, проведенное в гаджетах, а контент, который потребляют дети в Сети (15,1%).
Однако треть респондентов отметила, что времена меняются, и допустила, что самим родителям в их детстве были бы интересны подобные устройства (17,7%).
Самым непопулярным вариантом стал ответ «Гаджеты отлично помогают отвлечь ребенка, пока я занимаюсь своими делами». Его выбрали 1,5% голосующих. А 7,5% принявших участие в опросе считают, что гаджеты – необходимая для детей часть социализации.
Таким образом, большинство респондентов ПЛН склоняется к мнению, что проблема зависимости подростков от мобильных телефонов требует серьезного внимания и осознания потенциальных рисков, связанных с постоянным присутствием экранов в жизни подрастающего поколения.
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