Общество

Более 50% респондентов ПЛН считают ситуацию с гаджетоманией среди детей катастрофой

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей выражает обеспокоенность чрезмерным использованием детьми смартфонов и планшетов. Согласно результатам голосования, проведенного ПЛН среди 265 участников, почти половина опрошенных (50,6%) считает ситуацию с гаджетоманией среди детей катастрофой.

Опасаясь такой тенденции, небольшая доля родителей (3,8%) ограничила использование гаджетов для своих детей.

Других респондентов пугает не количество времени, проведенное в гаджетах, а контент, который потребляют дети в Сети (15,1%).

Однако треть респондентов отметила, что времена меняются, и допустила, что самим родителям в их детстве были бы интересны подобные устройства (17,7%).

Самым непопулярным вариантом стал ответ «Гаджеты отлично помогают отвлечь ребенка, пока я занимаюсь своими делами». Его выбрали 1,5% голосующих. А 7,5% принявших участие в опросе считают, что гаджеты – необходимая для детей часть социализации.

Таким образом, большинство респондентов ПЛН склоняется к мнению, что проблема зависимости подростков от мобильных телефонов требует серьезного внимания и осознания потенциальных рисков, связанных с постоянным присутствием экранов в жизни подрастающего поколения.

На сайте Псковской Ленты Новостей стартовал новый опрос на тему: На что вы надеетесь жить в старости?