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Образование с полярной перспективой: почему псковичам стоит обратить внимание на Мурманский арктический университет

Для выпускников школ Пскова и Псковской области Мурманский арктический университет (МАУ) – это не просто возможность получить диплом, а реальный старт карьеры в востребованных профессиях, связанных с освоением Арктики. Высокий спрос на выпускников, доступное проживание и яркая студенческая жизнь делают обучение в МАУ привлекательным выбором.

Фотографии: Мурманский арктический университет (МАУ)

Север как вызов и возможность

Мурманский арктический университет расположен в Мурманске – крупнейшем городе за Полярным кругом, где летом солнце не заходит за горизонт, а зимой северное сияние окрашивает небо разноцветными всполохами. Это не просто крупный учебный центр, а ключевой игрок в подготовке специалистов для работы в экстремальных условиях Арктики. Здесь учат будущих моряков, инженеров, биотехнологов, IT-специалистов и энергетиков, которые будут развивать одну из самых стратегических территорий России.

Преимущества для псковичей

Для абитуриентов из Пскова и Псковской области обучение в МАУ открывает уникальные возможности:

Полный цикл подготовки – от среднего профессионального образования до бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры;

Высокая стипендия – студенты, показывающие хорошие результаты, могут получать повышенную стипендию – до 50 000 рублей ежемесячно;

Особые условия для морских специальностей – обучающимся по программам морской конвенционной подготовки предоставляется обмундирование и трёхразовое питание на весь период обучения;

Практика и карьера в крупных компаниях – университет сотрудничает с такими гигантами, как «Норникель», «ФосАгро», «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Антей» и другими. Благодаря этому студенты уже на этапе обучения получают опыт, а после выпуска – предложения о работе;

Военная подготовка без отрыва от учёбы – возможность совмещать высшее образование с военной подготовкой в рамках Военного учебного центра при университете. После его окончания служба по призыву не требуется;

Общежитие для иногородних студентов – для абитуриентов из других городов предоставляются комфортабельные общежития.

Обучение, адаптированное к Арктике

Программы МАУ разработаны с учетом специфики Крайнего Севера. Образование здесь сочетает теорию, практику и полевые исследования: студенты участвуют в морских экспедициях, изучают особенности строительства в условиях вечной мерзлоты, работают с цифровыми технологиями в энергетике и создают инновационные решения для экологии. Такой подход формирует универсальных специалистов, готовых к работе в любых условиях.

В МАУ обучается более 9 400 студентов – от среднего профессионального до высшего образования, включая бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру. В структуре: 10 институтов и факультетов, 3 филиала, 2 колледжа. Университет сочетает фундаментальное образование, проектную работу и интеграцию с промышленностью, обеспечивая студентов реальным профессиональным опытом.

Ключевые направления подготовки

МАУ предлагает около 200 аккредитованных образовательных программ. Среди наиболее популярных и востребованных:

Морские технологии: судовождение, рыбное хозяйство, логистика;

Минеральные ресурсы: геология, добыча полезных ископаемых, природообустройство;

Биотехнологии и экология: аквакультура, микробиология, промышленная экология;

Цифровые технологии: искусственный интеллект, кибербезопасность, автоматизация производств;

Энергетика: ядерная энергетика, теплофизика, энергообеспечение в Арктике;

Педагогическое образование и креативные индустрии: традиционная педагогика, художественное образование и дизайн, экономика и предпринимательство;

Медицина.

Студенческая жизнь на Севере

Жизнь в МАУ – это не только занятия и лаборатории. Студенты участвуют в фестивалях, экопроектах, спортивных соревнованиях и волонтёрских инициативах. Можно присоединиться к музыкальному коллективу, кино-клубу или научному обществу. А ещё – покататься на лыжах и сноуборде, посетить подводную лодку или стать частью настоящей полярной экспедиции.

Как поступить?

Подача документов в МАУ осуществляется онлайн через портал Госуслуг. На сайте priem.mauniver.ru можно выбрать подходящую программу, ознакомиться с требованиями и подать заявку. При необходимости абитуриенты могут обратиться за консультацией в приёмную комиссию, а также получить помощь в переезде и заселении.

Почему это стоит рассмотреть?

Обучение в Мурманском арктическом университете – это шанс выйти за рамки привычного, получить опыт, недоступный большинству, и начать карьеру в одной из самых быстро развивающихся отраслей страны. Для молодых людей из Пскова и Псковской области МАУ – это не просто вуз, а билет в будущее, которое начинается уже сегодня.

Хочешь получить образование, которое откроет тебе двери в ведущие компании России и позволит жить и работать в уникальном регионе? Тогда тебе – в Мурманский арктический университет! Узнай больше о возможностях обучения на официальном сайте.

Приёмная комиссия: 8 800 350 12 21, priem@mauniver.ru.

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