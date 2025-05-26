Общество

Мечтать, любить и мыслить позитивно: как сохранить спокойствие до, во время и после ЕГЭ

Основной период ЕГЭ в самом разгаре. Остались позади некоторые экзамены по выбору, 26 мая одиннадцатиклассники в Псковской области проверяли свои знания по профильной и базовой математике. Впереди аттестация по русскому языку, которую многие школьники считают самой «страшной», и другим предметам. Перед каждым испытанием ребята могут переживать целый спектр эмоций - от лёгкой тревожности вплоть до панических атак. Родители выпускников нервничают не меньше.

При помощи специалистов Псковская Лента Новостей подготовила рекомендации для детей и взрослых, которые позволят сохранить спокойствие, силы и здоровье при подготовке и сдаче экзаменов, а также пригодятся в дальнейшей жизни.

Непростой период

Лёгкое волнение перед важными событиями - это естественно, констатировала психолог, психоаналитический терапевт Катерина Иванова. При этом в нашей культуре почему-то укоренилась странная идея: если не понервничаешь - не сдашь.

«Как будто тревога - обязательный ритуал, без которого успех невозможен. А если ты спокоен, окружающие могут решить, что тебе всё равно. Но вот правда: результат зависит не от вашего волнения, а от знаний и собранности. Тревога рождается в мыслях, и чем больше мы говорим и думаем о страхе провала, тем сильнее он становится. Поэтому накануне экзамена лучше не обсуждать с одноклассниками и родителями возможные провалы, а помечтать о том, как отпразднуете успешную сдачу. Впереди ведь целое лето!» - напомнила специалист.

Её совет выпускникам: в последний день не зубрите - вы и так готовились. Вместо этого погуляйте, лягте пораньше и говорите о чём угодно, только не об экзамене.

Психолог добавила, что часто ребёнок боится не самого экзамена, а того, что не оправдает надежд родителей, учителей или родных. И лучшая защита от этого страха - безусловная любовь. Если ребёнок знает, что его ценят не за оценки, а просто за то, что он есть, ему будет легче.

«Бывает и так, что родители неосознанно перекладывают на детей свои несбывшиеся мечты. Но важно помнить: у подростков и без того непростой период. Помимо ЕГЭ, это и первая любовь, и расставания с друзьями, и поиск себя… Взрослые - это вы. И именно ваше спокойствие станет для них опорой», - обратилась Катерина Иванова к жителям региона, чьи дети в эти дни проходят аттестацию.

Она уточнила, фразы вроде: «Только попробуй не сдать!» или «Главное - это экзамены!» - не мотивируют, а только усиливают тревогу. Да, хорошо сдать ЕГЭ и поступить - важно. Но куда важнее быть счастливым. А счастье, как известно, не измеряется баллами, подчеркнула психолог.

Специалист уверяет, что лучший способ избежать разочарования - не зацикливаться на результате. «Просто сделайте то, что должны, а дальше будь, что будет». Страх растворяется в действии, когда пройдут первые 5 минут экзамена, волнение точно снизится, и вы сможете просто выполнять задания. Но если всё пошло не так, как мечталось, дайте себе время пережить это. И если родители будут рядом, без упрёков и осуждения, станет легче. Вместе любые трудности переносятся проще», - подчеркнула Катерина Иванова.

Она сдавала и ЕГЭ, и экзамены в нескольких институтах, и на основе личного опыта дала ценный совет ребятам: чем меньше боишься, тем лучше результат. Проверено!

Важны поддержка и понимание

Страх перед ЕГЭ может быть очень неприятным как для ребенка, так и для его близких, констатировала практикующий психолог Олеся Осипова. Она солидарна с коллегой и считает важным давать понять ребенку, что его чувства и беспокойство - абсолютно нормальное явление.

«Волнение перед ЕГЭ может быть очень неприятным и мешать сосредоточиться на подготовке и самом экзамене. Чтобы справиться с этим, важно уметь назвать свои чувства и признать свое состояние. Например: «Я сейчас испытываю легкое волнение, у меня влажные ладони, немного кружится голова»; «Я тревожусь, у меня трясутся руки и дрожь в теле» и так далее. В моменты сильного волнения важно научиться дышать спокойно и очень глубоко, это поможет успокоить нервную систему и снять напряжение. Хорошо, если ребенок и родители будут мыслить позитивно: «Со мной все в порядке», «У меня все получится», «Я хороший, меня любят». Эти простые рекомендации помогут снизить стресс и улучшить самочувствие», - уверена наша собеседница.

Чего точно не надо делать взрослым: запугивать, ругать, торопить ребенка. Постарайтесь накануне рассчитать все действия и время так, чтобы утро перед экзаменом было размеренное и спокойное. Конечно же, пожелайте успеха своему ребёнку. Ему важно знать, что у него есть родители, которые любят и ждут независимо от результата ЕГЭ.

«Сдача ЕГЭ может вызывать большое напряжение и тревогу. Важно помнить, что подготовка к экзамену включает не только учебу, но и заботу об эмоциональном благополучии ребенка. Разрешите ребенку отдыхать и проводить время с пользой, заниматься спортом или другими приятными активностями. Это поможет снизить уровень стресса и сохранить спокойствие. Также важно ведение здорового образа жизни, регулярный полноценный сон и питание», - рекомендует психолог.

После получения результатов она советует поговорить с выпускником о его чувствах и, возможно, разочарованиях, если ожидания не оправдались. Важно помнить, что оценка на экзамене не определяет ценность ребенка как личности. Он должен осознавать: «Я хороший человек, даже если сдал ЕГЭ на такой-то балл»; «Я хороший человек, даже если у меня что-то не получилось». Это поможет обрести поддержку и понимание, подчеркнула Олеся Осипова. Также стоит проанализировать, что могло пойти не так во время подготовки, и какие уроки можно извлечь из этого опыта.

Что делать после?

Тем более, совсем скоро экзамены останутся позади, и выпускникам предстоит сделать непростой выбор - куда пойти дальше. Как определиться с профессией, к чему и к кому нужно прислушиваться? Часто бывает так, что вчерашний школьник ещё не знает, чего именно хочет, и его дальнейшую судьбу определяют родители - правильно ли это?

«Выбор профессии после окончания школы может быть сложным и требовать внимательного самоанализа. Важно учитывать интересы, способности, ценности и жизненные цели семьи выпускника и самого ребенка», - отметила Олеся Осипова.

Для определения подходящей профессии она советует попробовать сделать следующие шаги:

Проанализировать, чем ребенку интересно заниматься, что у него хорошо получается, что приносит ему удовлетворение, чем он готов заниматься увлеченно и длительное время.

Можно (и нужно) провести тестирование. Существуют специальные тесты личностных особенностей и профориентации, которые могут помочь выявить сильные стороны и предпочтения ребенка.

Можно поговорить с профессионалами. Обсудить вопросы и сомнения с карьерным консультантом или психологом, чтобы получить дополнительную перспективу.

Важно исследовать, изучить различные профессии, их требования и перспективы развития, чтобы лучше понять, что привлекает.

Также можно пробовать новое, разные виды деятельности через стажировки, курсы или волонтёрство.

Психолог Катерина Иванова добавила, что подростки часто меняют решения, - и это нормально. Сегодня мир устроен так, что одну профессию на всю жизнь выбирать не обязательно.

Как помочь с выбором? Вспомните, кем ребёнок мечтал стать в детстве. Во что любил играть? Что его увлекало? Важно выбирать не «денежную» профессию, а ту, которая по-настоящему нравится. Тогда и успех придёт легче.

«Ребята, у вас всё только начинается. Вашу жизнь определяет не ЕГЭ, а ваши решения, мечты и действия. Родителям я желаю мудрости: самое ценное - здоровье детей. А все болезни, как известно, от нервов. Стоит ли экзамен таких жертв? Главное - верить в себя. Всё получится!» - напутствовала детей и взрослых Катерина Иванова.

Правильно питаться и спать

Памятку в помощь выпускникам и их родителям также подготовило Управление Роспотребнадзора по Псковской области. Простые правила пригодятся в период школьных экзаменов и впоследствии, например, при поступлении в вуз, ссуз или при трудоустройстве.

Итак, начать стоит с правильного режима дня, который влияет на результаты не меньше, чем объем информации в голове. Распределите нагрузку, не откладывайте зубрежку на последний момент, советуют специалисты Роспотребнадзора.

Также необходимо делать перерывы. Паузы повышают концентрацию внимания и усвоение информации, 15 минут отдыха раз в 60-90 минут добавляют бодрости. Перерыв следует использовать, чтобы подвигаться и проветрить комнату.

Питайтесь правильно: залог ясного ума и отличной памяти - здоровое меню. Специалисты уверяют, что пицца, чипсы, сладости и газировка не полезны для мозга. В меню стоит включать мясо, рыбу, молоко, творог, цельнозерновые продукты, фрукты, овощи. Не надо есть много, главное – регулярно: средние порции, три основных приема пищи плюс полезные перекусы. В рационе обязательно должна быть питьевая вода.

Ещё один важный совет - высыпайтесь. «Сон - необходимость, 7-8 часов сна - ваш оптимум. Учеба допоздна приведет к сонливости и невнимательности, только после полноценного отдыха мозг сможет работать на полную. С качественным сном информация усваивается в два раза лучше и переносится в долговременную память», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Вставать и ложиться лучше в одно время, отбой - до 23:00. Перед сном следует прогуляться, проветрить комнату и убрать гаджеты.

Кроме того, важна физическая активность, она помогает сосредоточиться. Короткая прогулка, полноценная тренировка, просто несколько упражнений помогут быть в строю во время подготовки и сдачи экзаменов.

Как контролировать стресс? Некоторое волнение - норма, в этом специалисты Роспотребнадзора солидарны с психологами. Если тревожность зашкаливает, это мешает учебе и сдаче экзаменов, паника и стресс могут заблокировать в памяти ответы даже на самые элементарные вопросы.

«Что делать? Настроиться на позитив, сфокусироваться на положительных моментах, не зацикливаться, не переживать, не бояться. Не сдадите - пересдадите! Да, неприятно, но это точно не конец света! Но вы сдадите», - уверены в ведомстве.

Наша редакция присоединяется к вышесказанному и желает выпускникам и их родителям сохранять самообладание и позитивный настрой. Беспокойство перед любой аттестацией испытывают практически все, это неотъемлемая часть нашей жизни, которая не заканчивается даже в случае полного провала на ЕГЭ. Верьте в себя - и всё обязательно получится.

Ульяна Лаблюк