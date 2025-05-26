Общество

Стартовала всероссийская благотворительная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика»

Стартовала всероссийская благотворительная акция помощи ветеранам «Красная гвоздика». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Центре добровольчества Псковского района, волонтеры в 76 регионах России вышли на улицы своих городов и распространяют значки «Красная гвоздика» за пожертвования. Собранные средства направят на медицинскую помощь ветеранам.

Фотографии: Центр добровольчества Псковского района

В распространении значков принимают участие активисты волонтерского движения «Волонтеры Победы». Их можно встретить на центральных улицах своего города, в парках, скверах и на городских праздниках. Волонтеров легко узнать по специальной форме: они одеты в фирменную одежду с символом «Красной гвоздики» и логотипом волонтерской организации, а в руках держат яркие боксы для пожертвований.

Сделать пожертвование можно любым удобным способом: наличными или переводом по специальному QR-коду. Также приобрести значки можно на популярных маркетплейсах и в магазинах партнеров акции.

Акция проводится в России с 2016 года и ее главная цель – собрать средства для оказания медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. В прошлом году к акции присоединились 76 российских регионов, усилиями волонтеров удалось собрать почти 20 млн рублей. А всего в рамках акции, благодаря усилию всех партнеров, было распространено почти 2 млн значков и собрано более 55 млн рублей на помощь ветеранам.

Вырученные деньги были направлены на оплату операций и курсов реабилитации, покупку современных слуховых аппаратов, электрических колясок, медицинских кроватей и лекарств.