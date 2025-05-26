Общество

31 мая псковичей приглашают отправиться в Морское путешествие по стране детства

31 мая в Детском парке Пскова состоится мероприятие, посвящённое международному Дню защиты детей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, творческая программа «Морское путешествие в Страну Детства» от Дома офицеров станет главным событием праздника.

Праздник начнется в 12:00 у площадки «Амфитеатр» в Детском парке.

Фотографии: Дом офицеров

Псковичей ждут концерты детских коллективов Дома офицеров, выступления артистов детских учреждений культуры Пскова, оригинальное дефиле от школы моделей «Созвездие», захватывающее шоу мыльных пузырей, интерактивные игры с вручением сладких призов, мастер-класс по изготовлению корабликов и тематическая фотозона для ярких снимков.

«Подарите своим детям незабываемый праздник! - призвали организаторы. - Приходите всей семьёй, будет весело!»

Вход свободный.

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