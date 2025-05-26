Общество

Приставы провели правовой ликбез в Детской деревне SOS-Псков

В рамках акции «Судебные приставы — детям» начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району Вера Дацкевич и начальник межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и детей Наталья Вознесенская организовали познавательное мероприятие в социально-значимом объекте «Детская деревня SOS-Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области.

Фотографии: пресс-служба УФССП РФ по Псковской области

Специалисты в доступной форме рассказали ребятам об их правах, объяснили юридические аспекты наследования имущества, правила взаимодействия с судебными приставами и порядок получения жилья по решению суда.

«Наша миссия — не только исполнение судебных решений, но и правовое просвещение подрастающего поколения. Важно, чтобы дети знали свои права и могли защищать свои интересы», — подчеркнула начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по городу Пскову и Псковскому району Вера Дацкевич.

Подарком для участников стало выступление секции социально ориентированного собаководства «Счастливые пёсы» под руководством Елены Балыковой. Дети с восторгом наблюдали, как служебные собаки демонстрировали навыки поиска опасных предметов, а также участвовали в интерактивных играх с четвероногими артистами, рассказали в ведомстве.

«Такие встречи сочетают обучение с положительными эмоциями. Собаки помогают создать особую доверительную атмосферу, что делает усвоение информации более эффективным», — отметила Елена Балыкова, руководитель клуба «Юный кинолог».

Завершилось мероприятие торжественным вручением подарков всем участникам. Дети получили сладкие наборы и канцелярские принадлежности, что стало сюрпризом после насыщенной программы.