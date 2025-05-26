Поисковики разыскивают родственников павшего красноармейца из Псковской области

Идет поиск родственников павшего во времена Великой Отечественной войны бойца Семена Дмитриева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», Псковской областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След "Пантеры"».
Фото здесь и далее: «След "Пантеры"»
Ведется поиск родственников Димитриева (Дмитриева) Семен Дмитриевича 1912 года рождения из Пожеревицкого района Псковской области, ныне территория Дедовичского и Дновского районов.
Бойца призвал Пожеревицкий районный военный комиссариат. Погиб в Износковском районе Смоленской области, там же поднят и захоронен поисковиками.