Поисковики разыскивают родственников павшего красноармейца из Псковской области

ГД рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для дропперов

«Беседка»: Как стать моделью?

Двум псковским семьям погибших участников СВО вручили авто в рамках программы «Мы помним»

«Гайд-парк»: Игорь Сопов о III Форуме ТИК и искусственном интеллекте на выборах. ВИДЕО

Чем могут быть полезны российские нейросети простому пользователю

Приставы провели правовой ликбез в Детской деревне SOS-Псков

Участники ботанической прогулки по горе Соколихе под Псковом нашли сморчки и кошачью лапку

Интерактивная площадка от клиники «Псковдент» будет работать на детском празднике 31 мая