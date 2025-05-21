Общество

Умер актер Василий Фунтиков, сыгравший роль Кроша

Умер актер Василий Фунтиков, сыгравший роль Кроша в фильме режиссера Григория Аронова «Каникулы Кроша». Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Он скоропостижно скончался 27 мая на 63-м году жизни.

«Василий Владимирович был искренним, добрым, дружелюбным человеком, который всегда готов был оказать помощь своим коллегам, друзьям. Скорбим о раннем уходе замечательного актера, человека! Светлая память!» — говорится в сообщении.

Артиста похоронят в пятницу, 30 мая, на Хованском кладбище.

Василий Фунтиков родился 5 июля 1962 года в Москве. В 1984-м окончил Высшее театральное училище им. Б. Щукина (мастерская А.Г. Бурова). Играл в спектаклях Театра Советской Армии, Московского драматического театра им. Пушкина, участвовал в записи аудиокниг по постановкам Театра имени Пушкина.

В кино дебютировал еще в 1975 году, снявшись в фильме «Охотник за браконьерами» Марии Муат, где сыграл роль школьника Васи. Знаковой ролью стала роль Кроша в «Каникулах Кроша».

«Когда я снимался в «Каникулах Кроша», я уже сдавал выпускные экзамены в школе. И получил двойку по литературе, хотя всегда много читал и много стихов знал наизусть. А около школы уже стояла киносъемочная машина. Второй режиссер, который сидел в машине, сказал: «Ну все — съемки отменяются!» Я был расстроен, а второй режиссер мне говорит: «Вася, жди!» И пошел в класс. Меня сразу вызвали на переэкзаменовку, и я прочитал стихотворение Есенина «Исповедь хулигана». После этого стихотворения мне поставили четыре с плюсом, и мы поехали на съемку», — вспоминал Фунтиков в интервью журналу «Бюджет в 2005 году.

Также снялся в таких фильмах, как «Неизвестный солдат», «Воскресенье, половина седьмого», «Презумпция невиновности» и другие.