Общество

В РФ выявили четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB.1.8.1

Четыре случая заражения новым геновариантом коронавируса NB.1.8.1 выявлено в России. Такая ситуация вызывает настороженность, однако находится на постоянном контроле Роспотребнадзора, сообщила журналистам глава надзорного ведомства Анна Попова.

«Надо иметь в виду появляющуюся информацию в различных средствах массовой информации в разных странах о появлении нового геноварианта коронавируса - NВ. 1.8.1. Он появился впервые и был описан в январе текущего года в Китае, затем в разных странах Азии, Индии, а также в Соединенных Штатах Америки <…>. На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации, зарегистрировано четыре случая инфицирования этим новым геновариантом коронавируса. Хочу сказать, что это определенную настороженность должно вызывать», - сказала она.

Попова отметила, что, исходя из наблюдений, этот геновариант не вызывает более тяжелого течения заболевания. «Он течет так же, как и обычный коронавирус, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы, мы уже это определили, работают и выявляют новый коронавирус. Поэтому пропустить его будет нельзя. И мы продолжаем это наблюдение, продолжаем наш плотный эпидемиологический геномный надзор», - заключила она.