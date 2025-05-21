Общество

В РФ могут начать продавать энергетики по биометрии

Минцифры РФ предложило дать возможность применять биометрические данные для подтверждения возраста при продаже энергетических напитков. Соответствующий проект изменений в федеральный закон «О запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, изменения необходимы в первую очередь для онлайн-продаж и продаж через вендинговые автоматы. «В целях обеспечения охраны здоровья несовершеннолетних законопроектом предлагается установить обязанность продавцов безалкогольных тонизирующих напитков при их дистанционной продаже и продаже с использованием торговых (вендинговых) автоматов подтверждать совершеннолетие покупателя посредством единой биометрической системы. Предлагаемая новация направлена на обеспечение соблюдения запрета на дистанционную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним», - сказано в пояснительной записке.

Продавец или владелец автомата, согласно представленным данным, должен запрашивать у покупателя, сколько ему лет, когда тот хочет купить безалкогольный тонизирующий напиток. Это нужно будет делать каждый раз, когда покупатель сообщает о своем желании купить напиток.

Согласно документу, чтобы воспользоваться возможностью приобретения энергетика через вендинговый аппарат или онлайн, покупателю потребуется зарегистрироваться в Единой биометрической системе. Как отметили ТАСС в пресс-службе Единой биометрической системы, это можно сделать дистанционно в приложении «Госуслуги биометрия» или очно в отделениях банков по всей России. «Подтверждение возраста осуществляется исключительно в контуре государственной Единой биометрической системы. Сервис исключает передачу каких-либо персональных данных покупателя сторонним организациям», - добавили в пресс-службе.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ, для бизнеса внедрение биометрических технологий не будет обязательным, а является опцией, которой предприниматели могут воспользоваться, если хотят продавать энергетические напитки, в том числе дистанционно или в вендинговых автоматах. «Для граждан это также инструмент подтверждения возраста, который они могут использовать по желанию», - добавили в министерстве.

Единая биометрическая система - государственная информационная платформа, которая позволяет зарегистрировать биометрию для получения различных государственных и коммерческих услуг. В их числе - бесконтактная оплата покупок, заселение в гостиницу без паспорта, проезд в транспорте, дистанционное открытие бизнеса, обслуживание в МФЦ, оформление электронной подписи и ряд других.

Каждый пользователь системы свободно управляет своими данными. На портале «Госуслуги» можно проверить срок действия биометрии или удалить ее из ЕБС. Биометрические образцы хранятся в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидают периметра системы.