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Общество

День пограничника отмечают в России 28 мая

28.05.2025 07:00|ПсковКомментариев: 0

28 мая традиционно свой профессиональный праздник отмечают российские пограничники, несущие службу, кадровые офицеры и ветераны пограничных войск. День пограничных войск или День пограничника установлен Указом Президента РФ № 1011 от 23 мая 1994 года, «в целях возрождения исторических традиций России и её пограничных войск».

Без преувеличения можно сказать, что история данного рода войск исчисляется сотнями лет — с момента возникновения первых централизованных пограничных застав. Например, в Древней Руси для защиты от набегов кочевников и охраны ее рубежей использовались оборонительные сооружения — валы и засечная черта. Они возводились вдоль границ русских территорий. Для присмотра за ними создавалась засечная стража. Засечная стража — первое упоминание о пограничной службе.

В 1571 году появилось «Уложение о станичной службе», которое регламентировало права и обязанности стражи и порядок охраны рубежей. Охрана границы осуществлялась драгунскими полками, которые базировались на форпостах, и таможенными вольнонаемными объездчиками. В 1782 году указом императрицы Екатерины II был учрежден институт «таможенной цепи и стражи» для охраны границ и осуществления пограничного контроля. В 1827 году вступило в силу «Положение об устройстве пограничной таможенной стражи», которая была подчинена департаменту внешней торговли Министерства финансов России.

В конце 19 века пограничную стражу выделили из департамента внешней торговли в отдельный корпус пограничной стражи Министерства финансов (ОКПС). С началом Первой мировой войны большинство частей ОКПС перешло в распоряжение военного командования и влилось в состав полевых армий. В последующие годы пограничная охрана переходила в ведение различных управлений, но всегда задачами службы оставались борьба с контрабандой и незаконным пересечением границ российского государства.

Историческим же событием, послужившим основой для выбора даты праздника, стало учреждение Декретом Совета народных комиссаров 28 мая 1918 года Пограничной охраны границы РСФСР (но официально День пограничника был установлен Постановлением Совета министров СССР в 1958 году). Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны, в которое в полном составе перешли офицеры бывшего Управления отдельного корпуса погранстражи России.

После распада СССР правопреемником Главного управления стала Федеральная пограничная служба России (ФПС РФ), созданная Указом Президента РФ в декабре 1993 года. C 2003 года ФПС России перешла в ведение ФСБ и называется «Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ПС ФСБ России)».

Российская Федерация имеет самые протяженные границы в мире и граничит с 18 странами. Никакое другое государство не имеет такого количества стран-соседей. Пограничное сотрудничество установлено и закреплено договорными документами с тридцатью двумя зарубежными государствами. Ежедневно на охрану государственной границы выходит более 11 тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров.

Основными задачами Пограничной службы России являются — обеспечение реализации государственной пограничной политики страны в сфере защиты государственной границы, территориального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зоны России; организация (в пределах своих полномочий во взаимодействии с другими структурами органов государственной власти) борьбы с организованной преступностью, контрабандой, незаконной миграцией, незаконным оборотом оружия, наркотических средств и психотропных веществ, а также противодействие деятельности незаконных вооруженных формирований в пределах приграничной территории, пишет calend.ru.

Пограничники-летчики несут службу по охране воздушных границ. Пограничники-моряки несут службу по охране морских границ. На береговых заставах тоже несут службу пограничники. Служба пограничников очень опасна, но очень почетна.

Свой профессиональный праздник пограничники отмечают с большим размахом по всей стране. Ведь День пограничника — это демонстрация боевой мощи этого рода войск, учреждение праздника также служит поднятию боевого духа солдат, исполняющих служебный долг перед народом, Родиной и государством.

Традиционно к празднику приурочено множество торжественных мероприятий в российских городах и частях пограничных войск, возложение цветов и венков на могилах Неизвестному солдату и к другим памятным местам, как дань уважения тем, кто первыми, не жалея своей жизни и крови, отражали атаки противника на всех рубежах необъятной Родины. Также в этот день проходит множество концертов и других праздничных мероприятий, а в Москве, городах-героях и в городах, где расположены управления пограничных округов и групп пограничных войск, небо освещается праздничным фейерверком.

Источник: Псковская Лента Новостей
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