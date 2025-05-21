Общество

Самые точные атомные часы и белки-аргонавты вошли в лучшие достижения ученых РФ

Самые точные в мире портативные атомные часы и микростенты для лечения глаза вошли в доклад о достижениях отечественной науки в 2024 году. Его представит на Общем собрании членов РАН президент академии Геннадий Красников, которое состоится 28 мая.

Самые точные в мире портативные атомные часы создали Физическом институте имени П.Н. Лебедева. В основе «часового механизма» — атомы тулия (редкоземельного металла), а «маятником» служит частота квантового перехода электронов с одного атомного энергетического уровня на другой под воздействием лазера. А разработку первого в мире микростента для операций при глаукоме создали в НИИ глазных болезней имени М.М. Краснова. Устройство выполнено из материала с памятью формы. Его через прокол помещают в ткани глаза, где оно расправляется из сжатого состояния, создает и поддерживает отток внутриглазной жидкости, препятствуя повышению внутриглазного давления.

Еще одна разработка, которую отметили академики, выполнена в Институте биологии гена РАН, где ученые разработали новый способ генетического редактирования. Он основан на действии на открытом специалистами новом типе белков-аргонавтов. Их природная функция заключается в защите клеток бактерий. Так, при попадании вируса в клетки белки-аргонавты выявляют чужеродную ДНК, расщепляют и уничтожают ее, пишут «Известия».