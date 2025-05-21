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Общество

Надписи с призывами к покупке наркотиков устранили на железнодорожном мосту в Порхове

28.05.2025 09:43|ПсковКомментариев: 0

Псковская транспортная прокуратура выявила и устранила в Порхове незаконные надписи, призывающие к незаконному приобретению наркотических средств, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Железнодорожный состав перевозит военную технику в Пскове. ФОТО : Псковская Лента Новостей / ПЛН

Фото: архив ПЛН

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта при содержании искусственных сооружений, расположенных на территории Псковского региона.

Установлено, что при содержании металлического железнодорожного моста, расположенного в непосредственной близости от жилого сектора в городе Порхове, выявлены надписи, которые содержат сведения, призывающие к незаконному приобретению наркотических средств.

В этой связи транспортный прокурор внес представление руководителю предприятия железнодорожного транспорта.

По результатам его рассмотрения выявленные нарушения устранены.

Источник: Псковская Лента Новостей
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