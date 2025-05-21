В регионы РФ начали передавать данные для обучения ИИ определять состояние лесов

Правительство РФ начало передавать регионам наборы данных для обучения технологий искусственного интеллекта (ИИ) по определению состояния лесов в России. Об этом сообщили журналистам в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«Состояние лесов в России смогут определять с помощью искусственного интеллекта. Для решения этой и других хозяйственных задач правительство подготовило уникальные наборы данных и уже начало передавать их в регионы для обучения моделей ИИ. Эта работа ведется в рамках нацпроекта «Экономика данных», - сказано в сообщении аппарата.

Первыми наборы данных получила Липецкая область. Как пояснили в аппарате, мультиспектральные снимки с БПЛА позволят местным властям обучить модели ИИ определять индекс земного хлорофилла и других вегетационных индексов, выявлять состояние деревьев. Эта информация, как отметили в аппарате вице-премьера, позволит региону более эффективно управлять лесным хозяйством и принимать меры по сохранению экосистем, пишет ТАСС.

Наборы данных собраны и специальным образом подготовлены в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Всего сформировано 50 различных наборов. «В основном это фото и видеоматериалы, необходимые для машинного обучения и решения задач в таких отраслях, как городская среда и ЖКХ, транспорт, экология, сельскохозяйственная деятельность и другие. Все они размещены на платформе Национальной системы управления данными», - добавили в аппарате вице-премьера.

«Цель этой работы - появление новых типов данных для использования в машинном обучении, ускорение развития ИИ и проникновения применения ИИ в различных отраслях и социальной сфере. Доступ можно получить по запросу, соглашение об информационном сотрудничестве подписывается с Минцифры России», - заключили в аппарате вице-премьера.