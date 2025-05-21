Общество

Псковский «Хакатон» вошёл в федеральный топ лучших градостроительных практик

В сборник лучших практик деятельности добровольческих и молодежных организаций в развитии городской среды вошли проекты со всей страны, получив высокую оценку экспертов. В их числе - «Хакатон», направленный на разработку проектов улучшения инфраструктуры пяти муниципальных образований Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО Псковской области «Центр молодёжи и общественных инициатив».

Фотографии: АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив»

«Хакатон» объединил талантливых студентов-архитекторов из различных городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода и Пскова.

Проект включает три этапа: изучение территорий и задач, разработка архитектурных концепций, защита проектов перед жюри.

Особенность «Хакатона» заключается в его ориентации на практику. Участники не просто создают теоретические концепции, но и получают шанс воплотить свои идеи в реальные проекты. Это позволяет будущим архитекторам глубже понимать специфику профессии, развивать практические навыки и приобретать опыт работы в команде.

Кроме того, участие опытных наставников, известных архитекторов и дизайнеров обеспечивает передачу важных знаний и опыта, необходимых каждому начинающему специалисту, отметили в АНО.

Автор проекта – АНО ПО «Центр молодёжи и общественных инициатив» при поддержке комитета по молодежной политике Псковской области.