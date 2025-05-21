Общество

Полицейские поздравили юных псковичей в преддверии Дня защиты детей

В преддверии Дня защиты детей в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова принимали многочисленных гостей. Поздравить воспитанников и коллектив с 23-летием образования этого учреждения, а также с наступающим Международным днем защиты детей пришли представители управления МВД России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фотографии: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Для организации проведения спортивно-оздоровительных мероприятий в дни летних каникул правоохранители оказали материальную помощь детскому дому. Кроме того, полицейские вручили ребятам сладкие подарки.

Также на торжественной церемонии победители конкурсов «Полицейский Дядя Степа-2025» и «Инспектор ПДН глазами детей» получили памятные дипломы и подарки от полицейских.

В УМВД по Псковской области отметили, что подобные встречи псковских полицейских со своими подшефными стали уже доброй традицией. И каждое из таких мероприятий оказывается по-своему необычным и запоминающимся.