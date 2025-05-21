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Победителей конкурсов «Педагогический дебют» и «Наставник года» наградили в Пскове

Итоги трех педагогических конкурсов «Педагог - моя будущая профессия» среди обучающихся психолого-педагогических классов муниципальных общеобразовательных учреждений города, «Педагогический дебют» и «Наставник года» среди педагогов среднего, дошкольного и дополнительного образования подвели в Псковской инженерно-лингвистической гимназии 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Андрей Николаев / ПЛН

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель главы города Пскова Алексей Несмашный, начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев, председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева, проректор по учебной работе Псковского государственного университета Людмила Алиева.

В конкурсе «Педагог - моя будущая профессия» приняли участие 29 обучающихся. Он проводился впервые на территории региона.

«В первую очередь хотелось бы выразить благодарность каждому учителю и поклониться низко за тот труд, который постоянно держит их в системе образования и благодаря которому дети демонстрируют высокий уровень знаний и самое главное — готовности к саморазвитию», - отметила Людмила Алиева.

Дипломы участников из ее рук получили:

обучающаяся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Варвара Александрова;

обучающаяся средней общеобразовательной школы № 3 Евгения Алексеева;

обучающаяся средней общеобразовательной школы № 12 имени Героя России Алексея Ширяева Полина Васильева;

обучающаяся средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова Мария Веткина;

обучающаяся Погранично-таможенно-правового лицея Анна Виноградова;

обучающийся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Ярослав Гирин;

обучающаяся Лицея № 4 Многопрофильный Юлианна Драч;

обучающаяся средней общеобразовательной школы № 47 Татьяна Ефимова;

обучающаяся Гуманитарного лицея Анна Захарченко;

обучающаяся средней общеобразовательной школы № 12 имени Героя России Алексея Ширяева Варвара Зубова;

обучающийся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Яков Казимир;

обучающаяся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Колотилина;

обучающаяся средней общеобразовательной школы № 12 имени Героя России Алексея Ширяева Корнева Ульяна;

обучающаяся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Евгения Лубкова;

обучающаяся средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского языка Полина Макарова;

обучающийся средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Российской Федерации Марка Евтюхина Александр Михайлов;

обучающаяся Погранично-таможенно-правового лицея Дарья Михайлова;

обучающийся Лицея Развитие Александр Петров;

обучающаяся Многопрофильного правового лицея № 8 Полина Петрова;

обучающаяся Многопрофильного правового лицея № 8 Юлия Попова;

обучающаяся средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Российской Федерации Марка Евтюхина Ксения Смирнова;

обучающаяся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Полина Смирновская;

обучающаяся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Кристина Стельмашенок;

обучающаяся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Дарья Степанова;

обучающаяся средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского языка Милана Темирова;

обучающаяся Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Алина Ярош.

Дипломом за 3 место наградили наградили обучающуюся гимназии № 29 Софью Васильеву, за 2 место обучающуюся лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Алину Налимову.

Дипломом победителя конкурса «Педагог - моя будущая профессия» получила обучающаяся центра образования «Псковский педагогический комплекс» Дарья Ветрова.

По итогам конкурса при приеме в Псковский государственный университет начисляются дополнительные баллы: победителю – 8 баллов; призерам – 6 баллов; участникам – 2 балла на все направления подготовки.

В конкурсе «Педагогический дебют» принимали участие 22 педагога: 14 педагогов из общеобразовательных учреждений, 8 педагогов из дошкольных образовательных учреждений.

«Мы подводим сегодня результаты конкурса "Педагогический дебют", и я не устану повторять, что наша с вами профессия — это больше даже не профессия, а образ жизни. И вот те, кто сегодня участвовал в дебюте, своими первыми шагами доказывают, что профессия начинает постепенно превращаться в образ жизни. Желаю вам удачи на этом пути, только развитие, движение только вперед и достижение всех тех целей, которые вы перед собой ставите», - подчеркнул Геннадий Иойлев.

Диплом участника в номинации «Молодой педагог дошкольной образовательной организации» получили:

воспитатель Детского сада № 31 «Росинка» Анна Васильева;

учитель-логопед Детского

сада № 17 Полина Маннинен;

сада № 17 Полина Маннинен; воспитатель Детского сада

№ 23 «Березка» Александра Петрова;

№ 23 «Березка» Александра Петрова; учитель-логопед Детского сада № 40 «Ручеек» Александра Семенова;

воспитатель Детского сада № 25 «Золотой ключик» Смелова Ирина;

Дипломом участника в номинации «Молодой педагог общеобразовательной организации» наградили:

учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Российской Федерации Марка Евтюхина Мария Аникеева;

учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 3 Екатерина Гусева;

учитель начальных классов лицея № 4 Многопрофильный Нина Иванова;

учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова Арина Карпёнкова;

учитель-логопед Погранично-таможенно-правового лицея Полина Крылова;

учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 24 имени Льва Малякова Екатерина Раджабова;

учитель труда (технологии) средней общеобразовательной школы № 9 имени Александра Пушкина Анастасия Смирнова;

учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 1 имени Леона Поземского Анна Степанова;

учитель начальных классов социально-экономического лицея № 21 имени Героя России Сергея Самойлова Елизавета Федорова;

учитель начальных классов средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского языка Ксения Цыганова;

учитель начальных классов центра образования «Псковский педагогический комплекс» Виктория Шершнева.

Победителей конкурса наградил Алексей Несмашный.

«Здесь сегодня собрались, наверное, все самые неравнодушные, самые заинтересованные в педагогическом труде люди. Те, кому действительно не безразлична эта великая миссия дарить светлое и самое важное в жизни - знания. Друзья, в вашем кругу, находясь сегодня здесь, ты буквально ощущаешь эту атмосферу, совершенно непередаваемую. Здесь сегодня и те, кто только планирует начать свой путь в педагогической специальности, те, кто достиг уже больших результатов и делится своим опытом, и те, кто буквально только выходит на первые успехи, дебютирует. Мне крайне приятно и хочется каждого поздравить лично, но отдельно я хотел бы сказать, что мы сейчас посмотрим, кто занял первые, вторые места, но сегодня каждый из вас победитель, без исключения. Потому что, выходя на эту сцену, участвуя в конкурсах, вы прежде всего бросаете вызов самому себе», - сказал Алексей Несмашный.

Дипломом за 3 место конкурса «Педагогический дебют», сертификатом на сумму 30 тысяч рублей наградили воспитателя детского сада № 35 «Ромашка» Алину Зубатову. Дипломом за 2 место и сертификатом на сумму 40 тысяч рублей - воспитателя детского сада № 43 «Улыбка» Викторию Данилову.

Дипломом победителя конкурса «Педагогический дебют», сертификатом на сумму 50 тысяч рублей наградили воспитателя детского сада № 26 «Ласточка» Екатерину Ефимову.

В номинации «Молодой педагог общеобразовательной организации» дипломом за 3 место конкурса «Педагогический дебют», сертификатом на сумму 30 тысяч рублей наградили учителя русского языка и литературы гимназии № 29 Анастасию Алексееву. За 2 место и сертификатом на сумму 40 тысяч рублей наградили учителя математики средней общеобразовательной школы № 2 Анну Дмитрюкову

Диплом победителя конкурса «Педагогический дебют» и сертификат на сумму 50 тысяч рублей получил учитель химии гуманитарного лицея Илья Тимофеев.

В «Наставнике года 2025» участие приняли 34 педагога, 16 педагогов из общеобразовательных учреждений, 13 педагогов из дошкольных образовательных учреждений и 5 педагогов из учреждений дополнительного образования.

С приветственным словом выступила Наталья Горбачева.

«Я искренне поздравляю всех нас с этим замечательным праздником, а еще с тем, что закончился учебный год. Осталось только день простоять и ночь продержаться, как говорил Мальчиш-Кибальчиш, и вы это все выдержите. Я выражаю благодарность от всех педагогов города и области. Я выражаю искреннюю благодарность администрации города Пскова, лично Елкину Борису Андреевичу и управлению образования города Пскова и вам, Геннадий Всеволодович, вместе с вашей командой. Вы огромные молодцы. Я уже не первый раз присутствую на празднике учителей. И не важно каком: в начале учебного года или на окончании, но везде я вижу улыбки, полный зал, радость выступающих и, конечно, ответственность жюри, которые участвовали в награждении, в присуждении всевозможных мест. Молодцы, так держать», - отметила Наталья Горбачева.

Дипломом участника в номинации «Наставник года дошкольного образовательного учреждения» получили:

Учитель-логопед Детского сада № 29 Анна Воробьева;

Воспитатель Центра развития ребенка - детский сад № 7 «Росток» Ирина Дементьева;

Воспитатель Детского сада № 21 Ирина Иванова;

Воспитатель Детского сада № 12 Наталья Кежова;

Воспитатель Детского сада № 16 Наталия Князева;

Воспитатель Детского сада № 58 «Юниор-парк» Ирина Макова;

Воспитатель Детского сада № 52 «Бусинка» Светлана Петрова;

Воспитатель Детского сада № 39 «Малышок» Ольга Рыбалка;

Воспитатель Детского сада № 5 «Академия детства» Елена Степанова;

Инструктор по физической культуре Детского сада № 10 «Незабудка» Татьяна Уткина;

Диплом участника в номинации «Наставник года общеобразовательного учреждения» она вручила:

Учителю начальных классов Средней общеобразовательной школы № 5 имени Героя Российской Федерации Марка Евтюхина Алине Антиповой

Учителю начальных классов Средней общеобразовательной школы № 23 с углубленным изучением английского языка Ирине Владимировой

Учителю английского языка Погранично-таможенно-правового лицея Диане Дихнич

Учителю начальных классов Центра образования «Псковский педагогический комплекс» Валентине Дмитриевой

Учителю немецкого языка, заместителю директора по научно-методической работе Средней общеобразовательной школы № 12 имени Героя России Алексея Ширяева Наталье Клюхиной

Учителю биологии Многопрофильного правового лицея № 8 Светлане Ковальчук

Советнику директора по воспитанию, учителю русского языка и литературы Естественно-математического лицея № 20 Ирине Кондратьевой

Учителю начальных классов Средней общеобразовательной школы № 3 Екатерине Логвиной

Заместителю директора по воспитательной работе Средней общеобразовательной школы № 47 Елене Маликовой

Учителю русского языка и литературы Гуманитарного лицея Ирине Михайловой

Учителю истории и обществознания Средней общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза генерала армии Василия Маргелова Анне Немовой

Учителю истории Социально-экономического лицея № 21 имени Героя России Сергея Самойлова Евгении Павловой

Учителю труда (технологии) Лицея экономики и основ предпринимательства № 10 Диане Тимофеевой

Дипломом участника в номинации «Наставник года учреждения дополнительного образования» наградили:

Педагога дополнительного образования Дома детского творчества Ларису Андрееву;

Педагога-организатора, педагога дополнительного образования Военно-патриотического центра «Патриот» Елизавету Стрелкову;

Победителей данного конкурса вновь наградил Алексей Несмашный. Места распределили следующим образом:

Номинация «Наставник года дошкольного образовательного учреждения»

3 место (Диплом, сертификат на 30 тыс. руб.) - Воспитатель центра развития ребенка – детский сад № 41, Анна Каныгина;

2 место (Диплом, сертификат на 40 тыс. руб.) - Старший воспитатель детского сада № 50 «Красная шапочка», Ольга Привалова;

1 место (Диплом, сертификат на 50 тыс. руб.) - Заведующий детским садом № 22 «Теремок», Людмила Петрова;

Номинация «Наставник года общеобразовательного учреждения»:

3 место (Диплом, сертификат на 30 тыс. руб.) - Учитель истории и обществознания лицея № 4 Многопрофильный Иван Марченко;

2 место (Диплом, сертификат на 40 тыс. руб.) - Заместитель директора Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Елена Яковлева;

1 место (Диплом, сертификат на 50 тыс. руб.) - Учитель информатики и ИКТ многопрофильного правового лицея № 8, Наталья Прохорова;

Номинация «Наставник года учреждения дополнительного образования»:

3 место (Диплом, сертификат на 30 тыс. руб.) - Педагог дополнительного образования центра образования «Наставник», Жанна Александрова;

2 место (Диплом, сертификат на 40 тыс. руб.) - Педагог дополнительного образования детского центра «Надежда», Мария Баронэ;

1 место (Диплом, сертификат на 50 тыс. руб.) - Педагог дополнительного образования центра детского и юношеского туризма и экскурсий, Светлана Панюшина.

Затем творческие коллективы учреждений показали свои поздравления в виде творческих номеров.