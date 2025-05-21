Общество

«Слова Пушкина, музыка — нейросети»: на странице «Михайловского» в соцсети стартовал новый проект

Сегодня, 28 мая, когда до главного события пушкинского года — Всероссийского Пушкинского праздника поэзии — осталось всего десять дней, в Государственном музее-заповеднике «Михайловское» запустили «обратный отсчёт».

Видео: «Пушкинский заповедник» / «ВКонтакте»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, с сегодняшнего дня и ежедневно, всякий раз в 12.30, в официальном сообществе музея в социальной сети ВКонтакте можно будет найти новый видеоролик со стихотворением Пушкина, положенном на музыку нейросетью. Сегодняшний, первый опус из этой подборки — композиция на знаменитое восьмистишие «Если жизнь тебя обманет…», созданное Пушкиным в Михайловском в 1825 году и записанное им в альбом тригорской соседке Евпраксии Вульф.

Не особо обольщаясь композиторскими способностями нейросети, в музее, тем не менее, отметили, что работа в таком, новом формате, безусловно — интересный опыт и предложили подписчикам и гостям своего сообщества в соцсети его оценить.

Автор видео, уточнили в музее — сотрудник «Михайловского», актёр и режиссёр Дмитрий Могучев.

Отметим также, что сообщество Пушкинского заповедника ВКонтакте — самое представительное среди сообществ федеральных музеев региона: по состоянию на 20.00 28.05 оно насчитывает 14 998 подписчиков.