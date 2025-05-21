Общество

В МВД предупредили о похитителях аккаунтов в сервисах для заказа такси

Мошенники похищают аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к привязанным картам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Злоумышленники получают неправомерный доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа такси или доставке. Ищут потенциальную жертву, которая размещает заказ, после чего обманным путем получают код для авторизации, завладевая аккаунтом пользователя», - говорится в сообщении.

С использованием скомпрометированного аккаунта мошенники оформляют фиктивные заказы на поездки, с помощью другого аккаунта эти «поездки» совершают.

Деньги за несуществующие поездки списываются с привязанной к аккаунту банковской карты. Списанные средства поступают не на счет сервиса, а на счета мошенников, которые они прикрепили к аккаунту жертвы.

По словам правоохранителей, схема встречается довольно редко, ряд преступлений произошел в Алтайском крае в начале года, еще несколько эпизодов зафиксировано в мае в Приморье, пишет РИА Новости.

«Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем, - не сообщайте коды из SMS. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку», - заключили в ведомстве.