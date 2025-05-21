Первый опен-эйр с пенной дискотекой, аквадиско и брейк-данс: псковские ТЦ отметят День защиты детей 

1 июня торговые центры и аквапарк в Пскове приготовили программы в честь Дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрациях ТЦ.
Расписание праздника в аквапарке «Акваполис» на 1 июня:
Помимо этого, 1 июня у торгового комплекса «ПИК60» состоится первый опен-эйр.
В программе у «ПИК60» в этот день:
Все подробности здесь.
А на уличной площадке торгового центра «Максимус» состоится яркий праздник с выступлениями коллективов и артистов Пскова в честь Дня защиты детей. Специальные гости: вокальная студия «Карамелька» и команда «Хоть отбавляй». По словам организаторов, в этот день гостей ожидают яркие выступления, конкурсные и игровые программы, ростовые куклы и масса позитива и хорошего настроения.
Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» предлагает встретить вместе лето и отметить День защиты детей вместе на большой детской программе, которая начнется в 16.00.
В программе праздника: