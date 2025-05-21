Общество

Первый опен-эйр с пенной дискотекой, аквадиско и брейк-данс: псковские ТЦ отметят День защиты детей

1 июня торговые центры и аквапарк в Пскове приготовили программы в честь Дня защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрациях ТЦ.

Расписание праздника в аквапарке «Акваполис» на 1 июня:

12:00 - шоу мыльных пузырей.

12.30 - аквагрим для юных гостей аквапарка.

13:30 - мини-диско.

15:00 - «Елки-палки шоу».

16:00 - Губка Боб фотосет - специальные фото со всеми гостями.

15.30 - аквазумба.

16:30 - квест со всеми желающими по аквапарку.

17:00 - акваигры в основном бассейне с юными гостями.

Помимо этого, 1 июня у торгового комплекса «ПИК60» состоится первый опен-эйр.

В программе у «ПИК60» в этот день:

Краски шоу.

Пенная дискотека.

Призы и подарки.

Все подробности здесь.

А на уличной площадке торгового центра «Максимус» состоится яркий праздник с выступлениями коллективов и артистов Пскова в честь Дня защиты детей. Специальные гости: вокальная студия «Карамелька» и команда «Хоть отбавляй». По словам организаторов, в этот день гостей ожидают яркие выступления, конкурсные и игровые программы, ростовые куклы и масса позитива и хорошего настроения.

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» предлагает встретить вместе лето и отметить День защиты детей вместе на большой детской программе, которая начнется в 16.00.

В программе праздника: