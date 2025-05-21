Общество

Комфортный город: вместе выбираем объекты благоустройства

До 12 июня каждый пскович в возрасте с 14 лет может отдать свой голос за благоустройство общественных территорий в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Какие объекты вошли в перечень для голосования, что они представляют из себя сейчас, и как могут преобразиться в случае, если получат достаточно поддержки от жителей, Псковская Лента Новостей узнала от депутатов городских округов, на которых находятся будущие благоустроенные парки, скверы и спортивные площадки.

Cквер вдоль улицы Застенной от ул. Труда до ул. Олега Кошевого

Эта общественная территория находится в исторической части города в пешеходной доступности от центра Пскова. Ее расположение позволяет создать безопасную зону отдыха для псковичей всех возрастов. Поэтому жители микрорайона неоднократно обращались с предложениями благоустроить сквер, создать велопешеходную сеть, установить современные малые архитектурные формы, детские и спортивные комплексы.

«Этот сквер мы выставляем на голосование уже не первый раз. К сожалению, в предыдущие годы не набрали максимальное количество голосов. Подаем заявку в этом году еще раз, потому что это интересное ландшафтное место в нашем округе», - говорит депутат Псковской городской Думы по округу №13 Галина Неваленная.

По ее словам, территориальное расположение сквера позволят провести там благоустройство с установкой спортивной площадки - для того, чтобы жители округа и близлежащих территорий могли отдыхать в тихом уютном зеленом месте и заниматься активным отдыхом.

«Там и сейчас уже жители наши отдыхают. Но место неблагоустроенное. Когда-то там были установлены лавочки и некоторые спортивные снаряды, и все это пришло уже в негодность», - сказала она.

Галина Неваленная напомнила, что ежегодно на территории сквера проводятся субботники: «Надо сказать, что с каждым годом на этом участке все чище и чище. Когда территория привлекает внимание, сами жители стараются поддерживать чистоту и порядок. Как говорится, чисто не только там, где убирают, но и там, где не мусорят».

На этой территории также есть ров и яблоневый сад с достаточно «возрастными» деревьями. «Яблони высаживали школьники 12-й школы и жители. Это любимый уголок в нашем 13-м округе. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы попали в число победителей и смогли провести благоустройство этой части нашего города, которая будет привлекать не только жителей Запсковья. Думаю, там приятно будет отдыхать и активно проводить досуг всем жителям нашего города, а также гостям, туристам. Тем более, это историческая часть города, там расположена крепостная стена», - сказала депутат.

По ее словам, проект составлен таким образом, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения. На территории будут сделаны удобные для прогулок пешеходные дорожки, установлены спортивные снаряды, а также оборудованы места для отдыха, лавочки. «Там не требуется больших сооружений, все новые элементы будут вписаны в ландшафтную среду, которая там есть», - пояснила Галина Неваленная.

Если проект войдет в число победителей, то его реализация станет только первым этапом благоустройства этой территории. «Мы с жителями обсуждали и дальнейшие планы по развитию этой территории. Но надо сначала один этап пройти, потом мы можем еще дополнительно подавать заявку», - сказала депутат.

Голосование за проект в самом разгаре. «Мы обращаем внимание на то, что при голосовании за объекты «Комфортной городской среды», отдать свой голос может любой житель города, а не только тот, кто проживает конкретно на этом округе. Причем, можно голосовать с подросткового возраста - с 14 лет», - отметила она.

Сквер на пересечении улиц Чудской и Ижорского Батальона

В квартале ДЭУ, как и во всём микрорайоне, недостаточно мест для культурного отдыха. Предлагаемая к благоустройству площадка является заросшим подтопляемым пустырем.

«Район ДЭУ расположен между тремя дорогами: Чудская, Ижорского батальона и Леона Поземского. Там три дворовых «колодца». Рядом расположена подстанция, и за подстанцией есть зеленая зона, которая не освоена. Это единственный зеленый общественный островок, который можно благоустроить и в который могут жители этого небольшого райончика приходить. Этот небольшой треугольничек между дорогой Ижорского батальона и Чудской жители давно хотели благоустроить», - рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №12 Григорий Стороненков.

По словам депутата, этот участок жители включили в программу «Комфортная городская среда» еще семь лет назад. «У нас есть список общественных территорий, которые мы хотим благоустроить. И каждый год выбираем территорию, которую подаем в программу. Для этого в ВКонтакте делаем мягкое рейтинговое голосование. И затем всем округом голосуем за эту территорию. Люди знают, что сегодня они отдают свои голоса за территорию около соседнего дома или на соседней улице, а завтра - за территорию около своего дома. Но, если мы все вместе будем держаться и голосовать за то, что выбрали на внутреннем голосовании, мы добьемся успеха», - уверен он.

Проект благоустройства сквера предусматривает создание участка с озеленением, дорожками, скамеечками. «Хотели также там воркаут-зону сделать. Наша задача сейчас - выиграть, а по объему финансирования посмотрим, что максимально возможно сделать на данной территории», - отметил Григорий Стороненков.

Общественная территория у дома №2 на улице Индустриальной

Общественная территория представляет собой неухоженную зеленую зону, не используется в настоящее время. Поэтому жители хотели бы обустроить там площадку для отдыха, установить скамейки и урны.

«Буквально пару лет назад открыли парк на Милевке. Он стал местом притяжения. В основном, семьи с детьми туда приходят. Но у нас на округе очень много пожилых людей, и для них ничего такого нет. Они сидят во дворах на лавочках, а хотелось бы, чтобы было небольшое место (мы не настаиваем на каком-то громадном проекте), где пожилые люди могли бы собираться», - рассказал депутат городской Думы по округу №15 Денис Иванов.

Народный избранник отметил, что часто на встречах с жителями округа он слышит просьбы от пенсионеров о благоустройстве дворов. «К сожалению, сейчас такой возможности нет. Но можно создать уютное место, которое будет достаточно близко к жилым домам. Мы планируем сделать там клумбу, установить скамейки. В принципе больше ничего. Там есть деревья, небольшая хвойная аллея», - пояснил Денис Иванов.

По его словам, жители активно голосуют за объект. И долгое время ему удается держаться в тройке лидеров.

Общественная территория напротив ресторана «Калейдоскоп»

«Общественная территория напротив ресторана "Калейдоскоп" используется жителями для транзита и тихого отдыха, однако покрытие дорожек разрушено, отсутствуют достаточные удобства вроде скамеек и урн. Также существуют проблемы с освещением», - рассказал депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов.

Для территории напротив ресторана «Калейдоскоп» проектом предусмотрено асфальтирование дорожек, обновление скамеек и урн, увеличение количества зеленых насаждений, монтаж системы освещения.

Территория между домами №12, №14, №16 на улице Звёздной и домом №13 на Сиреневом бульваре.

Это общественное пространство находится рядом со школой и детским садом. На общественной территории находится спортивная площадка, хоккейная коробка и амфитеатр. «Территория между домами на улице Звездной и Сиреневом бульваре имеет важную социальную инфраструктуру. Однако состояние некоторых объектов неудовлетворительное, например, полностью разрушен амфитеатр», - пояснил депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов.

По его словам, жители заинтересованы в улучшении условий своего досуга и комфортной городской среды: обновлении спортивных площадок и создании новых зон активности, таких как футбольное поле (пана-ринг), ремонте существующих тротуаров, установке удобных мест для отдыха, включая новые скамьи и урны. Также на участке необходимо улучшение освещенности территории, озеленение и поддержание эстетики пространства.

Большинство этих мероприятий включено в проект.

«Жители нашего округа голосуют активно, о чем свидетельствует количество баллов.

Голосование продлится до 12 июня, приглашаю жителей принять в нем участие. Каждый ваш голос важен — от этого зависит будущее нашего округа. Вместе мы можем создать пространство, которое станет любимым местом отдыха и общения для всех нас», - отметил Дмитрий Барабанов.

Основная цель проекта «Формирование комфортной городской среды» - чтобы люди сами определяли, как должно выглядеть место, где они живут. До 12 июня в Псковской области продолжается голосование за объекты благоустройства. В Пскове в голосовании участвуют 15 объектов. Победителями голосования станут три территории, набравшие наибольшее количество голосов, их благоустройством планируют заняться в 2026 году. Проголосовать можно на портале «Госуслуги»>>>

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН и соцсетей