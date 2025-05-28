Общество

В РФ могут создать рейтинг компаний по обеспечению доступной среды для инвалидов

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предложил разработать рейтинг компаний по уровню обеспечения ими доступной среды для людей с инвалидностью.

«Надо подумать, в нашем совете что-то вроде конкурса организовать [по созданию компаниями доступной среды] - что хорошо, что плохо. Сделать это публично, хвалить какие-то компании, поругать, может быть, какие-то компании. Рейтинг сделать публичный», - сказал Фадеев на международной научно-практической конференции «Обеспечение реализации прав и свобод граждан с ограниченными возможностями здоровья в условиях экономики данных».

Также глава СПЧ отметил, что необходимо стимулировать создание новых эффективных программ, которые помогли бы людям с инвалидностью лучше интегрироваться в обычную жизнь, пишет ТАСС.

«Это не такие сложные задачи. Надо попробовать их решить», - добавил Фадеев.