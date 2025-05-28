Общество

Как замедлить старение?

Кисломолочные продукты полезны в пожилом возрасте - это знают многие. Но какому продукту отдать предпочтение? Что лучше всего подойдет для рациона близких старшего поколения? Псковская Лента Новостей и «Молочные продукты Пушкиногорья» рекомендуют творог.

Очень полезный

Один из проверенных и максимально полезных продуктов - творог. Это настоящее сокровище для нашего организма, особенно в зрелом возрасте.

Вот некоторые полезные свойства творога для пожилых людей:

Содержит белок. Он необходим для поддержания мышечной массы, которая с возрастом уменьшается.

Содержит кальций. Это важно для укрепления костной ткани и снижения риска возникновения остеопороза в пожилом возрасте.

Содержит пробиотики. Они способствуют нормализации микрофлоры кишечника, улучшая пищеварение и укрепляя иммунитет.

Содержит калий. Он борется с «плохим» холестерином и нормализует артериальное давление.

Помогает бороться со стрессом. В твороге содержится триптофан, который участвует в выработке серотонина - «гормона счастья».

Помогает замедлить старение. Творог может замедлять проявление признаков старения и укреплять здоровье кожи и волос. В нём содержится селен, который борется с шелушением кожи и перхотью. Витамин Е и другие антиоксиданты, присутствующие в нём, противодействуют свободным радикалам и улучшают состояние кожи.

Диетологи рекомендуют включать творог в рацион 4-5 раз в неделю. Это оптимальный вариант, чтобы получать все нужные вещества, не нагружая организм излишне. Дозировка - около 150–200 грамм за раз.

Какой творог выбрать?

Конечно, в пожилом возрасте лучше остановиться не на обезжиренном, а на жирном твороге.

И творог 5%, и творог 9% жирности полезны для пожилых людей, но у каждого вида есть свои особенности.

Творог 5% содержит около 5% жира, что делает его более диетическим. Такой творог полезен для профилактики остеопороза и укрепления костей, подходит для людей преклонного возраста. Однако из-за меньшего содержания жира кальций усваивается менее эффективно. Для лучшего усвоения витаминов рацион нужно дополнять жирами из других источников.

Творог 9% содержит около 9% жира, что обеспечивает оптимальное усвоение жирорастворимых витаминов. Такой творог поддерживает пищеварение, укрепляет иммунитет, полезен для костей и зубов. Он более калорийный, чем 5%-ный творог, но при этом более питательный.

Это значит, что выбор между творогом 5% и 9% жирности зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Перед включением творога в рацион пожилых людей рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.

Универсальный продукт

И, конечно, творог - это не только полезно, но ещё и очень вкусно!

Со сметаной, фруктами, зеленью. В запеканке, сырниках, варениках.

Комбинируйте творог с овсянкой или йогуртом для завтрака, чтобы повысить питательную ценность утреннего приема пищи.

Творог - универсальный продукт на вашем столе!

В ассортименте «Молочных продуктов Пушкиногорья» есть фасованный творог в упаковках по 350 и 500 граммов, а также творог на развес. Ждём вас в наших фирменных магазинах.

Молочные продукты Пушкиногорья – вкус, вдохновлённый поэзией!

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