Как замедлить старение?

Кисломолочные продукты полезны в пожилом возрасте - это знают многие. Но какому продукту отдать предпочтение? Что лучше всего подойдет для рациона близких старшего поколения? Псковская Лента Новостей и «Молочные продукты Пушкиногорья» рекомендуют творог.
Один из проверенных и максимально полезных продуктов - творог. Это настоящее сокровище для нашего организма, особенно в зрелом возрасте.
Вот некоторые полезные свойства творога для пожилых людей:
Диетологи рекомендуют включать творог в рацион 4-5 раз в неделю. Это оптимальный вариант, чтобы получать все нужные вещества, не нагружая организм излишне. Дозировка - около 150–200 грамм за раз.
Конечно, в пожилом возрасте лучше остановиться не на обезжиренном, а на жирном твороге.
И творог 5%, и творог 9% жирности полезны для пожилых людей, но у каждого вида есть свои особенности.
Творог 5% содержит около 5% жира, что делает его более диетическим. Такой творог полезен для профилактики остеопороза и укрепления костей, подходит для людей преклонного возраста. Однако из-за меньшего содержания жира кальций усваивается менее эффективно. Для лучшего усвоения витаминов рацион нужно дополнять жирами из других источников.
Творог 9% содержит около 9% жира, что обеспечивает оптимальное усвоение жирорастворимых витаминов. Такой творог поддерживает пищеварение, укрепляет иммунитет, полезен для костей и зубов. Он более калорийный, чем 5%-ный творог, но при этом более питательный.
Это значит, что выбор между творогом 5% и 9% жирности зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений. Перед включением творога в рацион пожилых людей рекомендуется проконсультироваться с врачом или диетологом.
И, конечно, творог - это не только полезно, но ещё и очень вкусно!
Со сметаной, фруктами, зеленью. В запеканке, сырниках, варениках.
Комбинируйте творог с овсянкой или йогуртом для завтрака, чтобы повысить питательную ценность утреннего приема пищи.
Творог - универсальный продукт на вашем столе!
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