Новый автомобиль от СФР получил пострадавший на производстве пскович

Ключи от нового автомобиля Lada Granta вручил жителю Пскова, пострадавшему на производстве заместитель управляющего отделением Социального фонда России по Псковской области Евгений Николаев. Машину в качестве средств реабилитации от регионального Отделения фонда Юрий Фёдоров получил впервые, сообщили Псковской Ленте Новостей в СФР.
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«Автомобиль оснащен механической коробкой передач и адаптирован под индивидуальные особенности нового владельца. За счет средств социального страхования пострадавшим на производстве такие автомобили выдаются раз в семь лет. По окончании срока эксплуатации машина заменяется на новую. При этом прежний автотранспорт остается в собственности владельца. В период эксплуатации автомобиля по заявлению владельца Отделение фонда частично компенсирует оплату горюче-смазочных материалов, а раз в семь лет — капитальный ремонт в размере 30% от стоимости самого транспортного средства», — отметил Евгений Николаев.
Если пострадавший на производстве на собственном автомобиле отправится на санаторно-курортное лечение, Отделение фонда по Псковской области возместит ему расходы на бензин к месту лечения и обратно.
Транспортное средство выдается гражданам в соответствии с медицинскими рекомендациями программы реабилитации пострадавшего, разработанной специалистами МСЭ. Кроме того, пострадавший на производстве не должен иметь противопоказаний к вождению.
Подать заявление на обеспечение транспортом, а также на возмещение расходов по его эксплуатации, можно в клиентской службе Отделения СФР по Псковской области или на портале Госуслуг.
С начала реализации меры государственной поддержки пострадавшим на производстве Отделение СФР по Псковской области выдало более 150 транспортных средств, отметили в СФР.