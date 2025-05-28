Общество

День окрошки отмечают 30 мая

30 мая отмечается один из гастрономических праздников, посвященный одному из древнейших русских блюд, — День окрошки.

Окрошка — традиционное блюдо русской кухни, одно из самых популярных летних блюд. С приходом тепла появляются свежие овощи и зелень, к тому же этот холодный суп — лучшая еда для летнего периода, хорошо освежающая в жаркий день. Поэтому не удивительно, что накануне лета празднуют такой праздник.

Рецепт окрошки уходит корнями в далекое прошлое. Издревле на Руси крестьяне готовили простые блюда из овощей. Например, редьку с луком на квасу; тюрю из сухарей, хлебных корок, растительного масла и лука на простокваше; ботвинью — суп из отваренных и протертых листовых овощей и зелени («ботвы») на кислом квасе (иногда туда добавляли красную рыбу). Именно ботвинью считают «прародительницей» окрошки. Её рецепт упоминается в знаменитой книге «Домострой» 16 века. В ранних вариантах в окрошку добавляли соленья (например, соленые огурцы, сливы или грибы), а позднее — отварные овощи (картофель, морковь, репу) и пряные травы. Кстати, название «окрошка» свидетельствует о том, что для блюда требуется покрошить овощи.

Первое упоминание об окрошке в привычном современному человеку виде относится к концу 18 века. Так, в книге Николая Осипова «Старинная русская хозяйка, ключница и стряпуха» описан рецепт, где для приготовления предлагается мелко накрошить жареное мясо, лук и огурцы, заправить сметаной и залить огуречным рассолом, квасом или кислыми щами.

Причем в каждой местности существовали свои рецепты этого холодного супа. Например, различали мясную (с говядиной или мясом птицы), сборную (с языком и ветчиной) и рыбную окрошки. На Урале, к примеру, свежие огурцы заменяли квашеной капустой.

Также отличалась и заправка блюда. В качестве жидкой основы выступал не только квас (и белый квас домашнего приготовления), но и молочная сыворотка, огуречный рассол, кефир, айран, пиво, свекольный бульон... А приправами служили уксус, хрен, перец, горчица, сметана и растительное масло.

И сегодня разнообразие рецептов этого старинного, но не менее популярного блюда поражает воображение. Хотя чаще всего окрошку принято готовить из овощей, зелени и мяса, ветчины или колбасы. Существуют рецепты и вегетарианской окрошки. В общем, готовить не сложно, а есть приятно. Поэтому гурманы и ценители национальной русской кухни ежегодно отмечают 30 мая День окрошки.

Также надо сказать, что и в других национальных кухнях есть холодные супы, похожие на окрошку. К примеру, на Балканах популярен таратор – холодный суп на основе жидкого йогурта с огурцами, чесноком, грецкими орехами и укропом. В Восточной Европе готовят холодник – холодный суп из вареной свеклы и свежих овощей, который подают с заправкой из сметаны и половинкой вареного яйца. А в Узбекистане окрошку на кефире оправданно сравнивают с холодным супом чалопа.