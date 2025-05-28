Общество

Количество взломов ИИ-ассистентов с начала года выросло на 90%

В России выросло количество взломов аккаунтов в нейросетях и популярных иностранных ИИ-моделях — их число с января по апрель 2025 года выросло на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, отмечают специалисты «Информзащиты». Эксперты связывают это с ростом популярности и расширением функционала нейросетей, а также с адаптацией российских пользователей к пользованию ими.

Пользователи регулярно делятся с ИИ-ассистентом своими персональными и конфиденциальными данными, которые могут долгое время храниться в чатах. Получив доступ к аккаунту жертвы, злоумышленники могут получить ценные сведения для организации целевой атаки. Люди также используют персональные аккаунты в ИИ-ассистентах для решения рабочих задач, создавая тем самым дополнительные риски, пишут «Известия».

«Применение ИИ-ассистентов кратно растет, соответственно, увеличивается число уязвимостей и инцидентов, связанных с утечкой данных. Возможно, баланс между инновациями, скоростью разработки и соблюдением всех требований доверенного ИИ требует дополнительных ресурсов и времени при реализации ИИ-помощников», — добавил руководитель R&D-направления Центра технологий кибербезопасности ГК «Солар» Максим Бузинов.