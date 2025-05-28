Общество

Россияне смогут оплачивать покупки в дружественных странах единым QR-кодом

Россияне смогут расплачиваться универсальным QR-кодом в дружественных странах. РФ уже начала такие переговоры. Первым разработку намерен внедрить Казахстан, о чем уже его сообщили власти. Единый QR-кодом с дружественными странами обсуждался депутатами с ЦБ в преддверии первого чтения законопроекта о появлении единого кода в России. Документ в итоге прошел первое одобрение в Госдуме.

На прошлой неделе, 22 мая, состоялось первое чтение законопроекта о внедрении с 1 июня 2026 года в России универсального QR-кода, его автор — глава Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Банки и филиалы иностранных финорганизаций также будут обязаны внедрить его и принимать оплату таким способом. В ходе обсуждения законопроекта в Госдуме зампред ЦБ Алексей Гузнов отметил, что уже идут дискуссии «по возможности кооперации с международными, иностранными платежными системами, системами дружественных стран».

«Нам уже известно о том, что в Казахстане тоже приняли решение создать универсальный QR-код. Это позволит быстрее решить финансовые вопросы как нашим гражданам, так и гражданам этой страны, использовать именно эти технологии для оплаты товаров в разных государствах. В других странах тоже есть такого рода решения: действительно, это очень такое важное направление, которым мы занимаемся», — сказал Гузнов.

Речь идет о внедрении универсального QR-кода в других государствах, что позволит россиянам легко расплачиваться за рубежом в части стран, пояснил источник, знакомый с деталями этого проекта, пишут «Известия». По его словам, это такие направления, как страны постсоветского пространства. Также в перспективе обсуждения могут коснуться более далеких направлений, включая, например, Турцию и Индию.

«Мы не раскрываем названия стран, с которыми ведем переговоры, по понятным причинам. Для клиента процесс оплаты не изменится, это можно будет сделать через привычное ему мобильные приложение, механизмы интеграции могут отличаться в зависимости от страны», — отметили в ЦБ.

Универсальный QR-код — это технология, которая позволяет попасть человеку на распределяющую страницу, где будут представлены все банки, все платежные возможности, из которых покупатели смогут выбирать необходимый им продукт. Именно здесь будет разворачиваться конкуренция разных платежных сервисов и приложений.