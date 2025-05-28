Общество

ВТБ зафиксировал рост мошенничества, нацеленного на молодежь

По данным ВТБ, с начала 2025 года мошенники увеличили свою активность на молодежь и подростков: число хищений удвоилось по сравнению с прошлым годом. Злоумышленники активно используют методы социальной инженерии и цифровые технологии, чтобы манипулировать доверием несовершеннолетних и получить доступ к их деньгам или финансам родителей.

Ко дню защиты детей ВТБ определил наиболее распространенные мошеннические уловки для обмана несовершеннолетних:

Поддельные онлайн-вакансии. Злоумышленники предлагают молодым людям лёгкий заработок в интернете — от платных опросов до участия в маркетинговых экспериментах и сдачи в аренду аккаунтов от мессенджеров. В качестве условия для начала работы часто требуют внести предоплату или предоставить личные данные, что в итоге приводит к потере денег. Кроме того, жертв вовлекают в дропперскую деятельность, обещая высокий доход за использование его банковской карты или средства связи и убеждая в отсутствии ответственности за подобные действия.

Запугивание через телефонные звонки. Мошенники звонят подросткам, представляясь сотрудниками полиции, службы безопасности или других официальных структур, и сообщают о несуществующих чрезвычайных ситуациях. Например, утверждают, что родителям грозит опасность, и требуют срочно перевести деньги. Цель — вызвать страх и заставить жертву действовать импульсивно.

Фейковые новости и слухи в социальных сетях. Мошенники намеренно распространяют ложную информацию в молодёжных сообществах, чтобы вызвать доверие и манипулировать пользователями.

Обман через онлайн-игры и приложения. Злоумышленники создают фальшивые акции, выигрыши или предлагают приобрести игровую валюту. Для получения «приза» или бонусов подростков просят ввести данные банковской карты или перевести деньги. В результате дети теряют собственные средства или доступ к аккаунтам.

Удаленное управление устройствами. Под предлогом «повышения защиты» или помощи мошенники убеждают ребенка установить программы для удаленного доступа. Это позволяет злоумышленникам получить контроль над смартфоном и банковскими приложениями родителей, что приводит к хищению средств с их счетов.