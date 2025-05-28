Общество

Многодетный пскович рассказал, как важна гармония власти и любви в воспитании

Воспитание в большой семье требует баланса между требованиями по части дисциплины и уважительным отношением к детям. Об этом в эфире радио ПЛН FM (102,6) в новом выпуске программы «Семейные ценности» рассказал многодетный отец Геннадий Кочетков.

Геннадий Кочетков убежден, что дисциплина должна поддерживаться твердостью и четкими правилами, однако простое подавление воли детей ведет к напряженности и конфликтам. Важнейшим элементом взаимодействия он назвал диалог и взаимное уважение, подчеркивая, что отношения строятся не только на подчинении, но и на согласованности взглядов.

«Я следователь плохой, Алена (супруга) следователь хороший. Я детей всегда ругаю: не убрана посуда, не помыто, бардак. Я к этому привык с армии, когда ходил старшина и все проверял. Я люблю тоже порядок, чистоту. Алена с детьми в хороших отношениях, дружеских, много разговаривает, сглаживает все нюансы. Ты на них, бывает, покричишь, а она такая добрая, хорошая, ее все любят», — делится впечатлениями многодетный отец.

Гость студии подчеркнул, что они с детьми находятся в дружеских отношениях, тем не менее отец разговаривает с ними как с взрослыми.

«Мы с ними не сюсюкаемся. Даже с маленькими всерьез разговариваем. Говорим честно, правдиво, без всяких "детских сглаживаний"», - рассказал Геннадий Кочетков.

Однако жена Геннадия, Алена Антонова, резюмировала, что бывают и моменты, когда строгость не имеет место быть.

«В семье должна быть разумная строгость. Бывают моменты, когда она вообще не нужна, например, если ребенок не хочет делать уроки. Мы не кричим, а просто забираем, например, телефон», - уточнила многодетная мать.