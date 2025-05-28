Общество

Сезон клещей. Как защититься, и что делать в случае укуса. ЛОНГРИД

Еженедельно в медицинские организации Псковской области обращаются десятки людей, покусанных клещами. По состоянию на конец мая в регионе насчитывалось порядка 1000 пострадавших от укусов паразитов, в том числе более 200 детей. И это только те, кому потребовалась помощь медиков. Общее количество людей, которые повстречались с кровососами, гораздо больше. А еще есть питомцы, которых паукообразные атакуют в промышленных масштабах, и многие владельцы оказывают помощь подопечным самостоятельно.

Псковская Лента Новостей подготовила лонгрид с простыми правилами, которые позволят минимизировать риск быть укушенным и подцепить опасную инфекцию. Где чаще всего обитают кровососы, как защитить себя и животных от переносимых ими заболеваний, куда сдать клеща на исследование и для чего это нужно, с какого возраста можно прививаться от энцефалита, как обработать участок — об этом и многом другом нам рассказали эксперты.