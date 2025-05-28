Общество

Великолукские приставы подарили ребенку самокат ко Дню защиты детей

Накануне Дня защиты детей сотрудники отделения судебных приставов города Великие Луки сделали особенный подарок 13-летней Дарии Титовой, ученице 7 класса школы №1, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФССП России по Псковской области

В пресс-службе отметили, что ребенок давно мечтала о самокате, и благодаря инициативе приставов ее желание исполнилось. Вместе с самокатом ей вручили сладкие подарки и теплые пожелания.

«Дети должны чувствовать заботу и поддержку, особенно те, кто растет в непростых условиях. Мы рады, что смогли подарить Дарии частичку радости», — отметила начальник отделения судебных приставов города Великие Луки Илона Грабздина.