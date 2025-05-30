Общество

Минздрав утвердил четыре эскиза изображений для некурительных табачных изделий

Минздрав утвердил четыре эскиза предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, следует из подписанного министром здравоохранения Михаилом Мурашко приказа.

«Приказываю: утвердить эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий согласно приложению к настоящему приказу», - говорится в приказе, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

В приложение представлены эскизы предупреждений о вреде потребления некурительных табачных изделий, которые могут вести к развитию пародонтоза, онкозаболеваний, инфарктов, импотенции. Там также указан номер телефона консультативного центра помощи в отказе от табака, для россиян звонок будет бесплатным, пишет РИА Новости.

Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031 года.