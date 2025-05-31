«Постепенное обновление»: жители двора у Варлаамовской башни высадили тсуги

Жители дома №44 по улице Леона Поземского в Пскове не просто так называют его одним из самых зеленых в городе. Около детской площадки растет множество тополей, дубов и кленов. 31 мая двор стал еще зеленее. Вместе с депутатом Псковской городской Думы Григорием Стороненковым обитатели дома высадили двадцать новых деревьев. Подробнее – в репортаже Псковской Ленты Новостей.
Двор у Варлаамовской башни всегда пестрил различными растениями. Год назад к общей гамме присоединилось несколько елей. Сегодня добавились тсуги. Все это не просто так — деревья во дворе высокие, старые, а еще многие из них признаны аварийными.
Особенное внимание депутата жители обратили на двуствольное дерево рядом с клумбами, его стволы находятся под слишком большим углом. По словам жильцов, во время сильного шквалистого ветра их шатает до скрипа. К тому же, при падении оно может задеть не только припаркованные автомобили, но и сам дом. «Жители обратятся в управляющую компанию для оценки состояния деревьев и, конечно, аварийные, тем более опасные, необходимо будет убрать», — добавил депутат.
Новые деревья появляются во дворе постепенно. В этом году из десяти маленьких канадских тсуг сделали небольшую аллею около парковки, а большие псевдотсуги высадили с другой стороны дома возле дороги, чтобы создать тень. Продолжительность жизни такого дерева достигает нескольких сотен лет.
Она добавила, что у жителей дома есть отдельная мечта — на смену аварийным тополям высадить во дворе дома дубы. Озеленение планируют продолжить в следующем году.
Ухаживает за растениями двор охотно. Инна Уразова, одна из жильцов, рассказала, что переехала в этот дом несколько лет назад. С собой она привезла жасмин и несколько других растений. Постепенно к уходу начали присоединяться пенсионеры и другие соседи.
Впервые на высадку деревьев вышел еще один житель. Алексей Гордов переехал недавно, но сразу откликнулся на сообщение старшей по дому с просьбой о помощи в высадке. «Двор зеленый, но деревья аварийные. Нужно на смену высадить хотя бы что-то, чтобы все подросло перед тем, как спиливать старое. Вышел я на объявление в чате дома, первый раз в Пскове сажаю деревья», — сказал он.
Жители дома №44 всегда отличались активностью, богатством идей и мыслей, считает Григорий Стороненков.
«У нас очень активный округ и активные жители, а еще более активные лидеры в каждом доме. У нас сам председатель совета дома, Ольга Бахирева, одна из лучших. Она все время что-то фантазирует, что-то выдумывает, что-то организует на благо своих соседей. Был очень тяжелый капремонт в доме — она отстояла интересы соседей, и фактически ремонт прошел так, как он и должен был пройти: с учетом множества нюансов. Субботники здесь каждый год, различные активности, например, на Пасху было катание яиц. Чувствуется, что в доме есть организатор. Моя задача, как депутата, помогать этому. Мне позвонили с идеей сделать компенсационную посадку. Нашелся хороший человек, который нам помог с посадочным материалом. Определились с временем, проинформировали жителей. Так, общими усилиями сделали двор еще более зеленым», — сказал депутат.
Проблема аварийных деревьев в городе Пскове не нова, каждое лето множество зеленых насаждений падает на автомобили и площадки или преграждает дороги и тротуары. То, что жители дворов начинают осознавать, что зеленый двор — не всегда безопасный, не может не радовать. И, действительно, куда более разумно позаботится о компенсации заранее.
Анастасия Мишуковская