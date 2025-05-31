Общество

«Постепенное обновление»: жители двора у Варлаамовской башни высадили тсуги

Жители дома №44 по улице Леона Поземского в Пскове не просто так называют его одним из самых зеленых в городе. Около детской площадки растет множество тополей, дубов и кленов. 31 мая двор стал еще зеленее. Вместе с депутатом Псковской городской Думы Григорием Стороненковым обитатели дома высадили двадцать новых деревьев. Подробнее – в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Двор у Варлаамовской башни всегда пестрил различными растениями. Год назад к общей гамме присоединилось несколько елей. Сегодня добавились тсуги. Все это не просто так — деревья во дворе высокие, старые, а еще многие из них признаны аварийными.

«Большая часть деревьев в аварийном состоянии. Это тополя. Рано или поздно их надо будет спилить. Жители хотят, чтобы замена деревьев произошла естественно, постепенно», — сказал Григорий Стороненков.

Особенное внимание депутата жители обратили на двуствольное дерево рядом с клумбами, его стволы находятся под слишком большим углом. По словам жильцов, во время сильного шквалистого ветра их шатает до скрипа. К тому же, при падении оно может задеть не только припаркованные автомобили, но и сам дом. «Жители обратятся в управляющую компанию для оценки состояния деревьев и, конечно, аварийные, тем более опасные, необходимо будет убрать», — добавил депутат.

Новые деревья появляются во дворе постепенно. В этом году из десяти маленьких канадских тсуг сделали небольшую аллею около парковки, а большие псевдотсуги высадили с другой стороны дома возле дороги, чтобы создать тень. Продолжительность жизни такого дерева достигает нескольких сотен лет.

«У нас есть такая традиция ежегодного субботника. Сейчас управляющая компания отлично убирает двор, но нам все равно хотелось сделать что-то для благоустройства. У нас двор очень зеленый, он примыкает к Варлаамовскому углу, к музейному комплексу, и является маленькой жемчужинкой нашего города. У нас очень много уже старых деревьев. Да, они высокие, они красивые, но многие из них уже должны быть спилены, потому что они аварийные. Мы решили серьезно заняться проблемой озеленения двора и высаживать молодые деревья, чтобы избавиться от старых, но сохранить этот зеленый уголок города. Мы обратились, как всегда, к нашему дорогому, любимому Григорию Ивановичу Стороненкову, который всегда нас поддерживает в таких инициативах. Нам выделили 20 деревьев. Это тсуга. Деревья интересные, красивые, это две разновидности», — поделилась председатель совета дома Ольга Бахирева.

Она добавила, что у жителей дома есть отдельная мечта — на смену аварийным тополям высадить во дворе дома дубы. Озеленение планируют продолжить в следующем году.

Ухаживает за растениями двор охотно. Инна Уразова, одна из жильцов, рассказала, что переехала в этот дом несколько лет назад. С собой она привезла жасмин и несколько других растений. Постепенно к уходу начали присоединяться пенсионеры и другие соседи.

«Поливать деревья и первое время ухаживать за ними, скорее всего, буду я. Но двор у нас выходит и занимается озеленением охотно, я сама привезла сюда жасмин, плетистую розу, пока она еще совсем маленькая, но скоро станет полноценным украшением», — рассказала она.

Впервые на высадку деревьев вышел еще один житель. Алексей Гордов переехал недавно, но сразу откликнулся на сообщение старшей по дому с просьбой о помощи в высадке. «Двор зеленый, но деревья аварийные. Нужно на смену высадить хотя бы что-то, чтобы все подросло перед тем, как спиливать старое. Вышел я на объявление в чате дома, первый раз в Пскове сажаю деревья», — сказал он.

Жители дома №44 всегда отличались активностью, богатством идей и мыслей, считает Григорий Стороненков.

«У нас очень активный округ и активные жители, а еще более активные лидеры в каждом доме. У нас сам председатель совета дома, Ольга Бахирева, одна из лучших. Она все время что-то фантазирует, что-то выдумывает, что-то организует на благо своих соседей. Был очень тяжелый капремонт в доме — она отстояла интересы соседей, и фактически ремонт прошел так, как он и должен был пройти: с учетом множества нюансов. Субботники здесь каждый год, различные активности, например, на Пасху было катание яиц. Чувствуется, что в доме есть организатор. Моя задача, как депутата, помогать этому. Мне позвонили с идеей сделать компенсационную посадку. Нашелся хороший человек, который нам помог с посадочным материалом. Определились с временем, проинформировали жителей. Так, общими усилиями сделали двор еще более зеленым», — сказал депутат.

Проблема аварийных деревьев в городе Пскове не нова, каждое лето множество зеленых насаждений падает на автомобили и площадки или преграждает дороги и тротуары. То, что жители дворов начинают осознавать, что зеленый двор — не всегда безопасный, не может не радовать. И, действительно, куда более разумно позаботится о компенсации заранее.

Анастасия Мишуковская