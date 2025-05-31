Общество

Минпросвещения готовит рекомендации по использованию детских игрушек

Минпросвещения РФ готовит для педагогов школ и детских садов единые методические рекомендации по использованию игр и игрушек с учетом возрастных и социокультурных особенностей ребенка, сообщил первый замминистра Александр Бугаев.

«Готовим с соответствующими комиссиями рекомендации по единым требованиям качества и безопасности (использования детских игрушек - ред.) … образовательной среды», - сказал Бугаев в ходе заседания Организационного комитета Всероссийского конкурса «Родная игрушка».

По его словам, соответствующие методические рекомендации обеспечат педагогов сценариями использования игр и игрушек с учетом возрастных и социокультурных особенностей ребенка в различных форматах деятельности.

Общество «Знание» совместно с Движением Первых запустило конкурс по разработке отечественных игр и игрушек, которые предназначены для детей от 0 лет.

Целью конкурса является стимулирование на российском рынке разработки и производства оригинальных игр и игрушек с опорой на традиционные духовно-нравственные ценности, которые помогут детям лучше узнать историю своей страны, развивать творческое и научно-техническое мышление с ранних лет, а также воспитывать патриотические чувства и ориентировать на создание крепкой многодетной семьи в будущем.