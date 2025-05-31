Общество

РЖД выплатят родственникам погибших после аварии под Брянском по 2,2 млн рублей

«Российские железные дороги» (РЖД) выплатят родственникам погибших пассажиров поезда Климов - Москва после аварии по 2,2 млн рублей, сообщили в РЖД.

«Компания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в Брянской области. РЖД выплатят родственникам погибших пассажиров поезда №86 Климов - Москва по 2,2 млн рублей», - говорится в сообщении в Telegram-канале холдинга.

Кроме того, РЖД организуют бесплатный проезд до станции Брянск для родственников погибших и госпитализированных. А также предоставят пострадавшим возможность бесплатного лечения и реабилитации в медучреждениях РЖД.