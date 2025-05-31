Общество

Названы самые подорожавшие в мире товары в мае

Какао-бобы и платина стали самыми выгодными товарами для инвестиций в мае, а самыми убыточными были кофе и литий, следует из данных ICE Futures, CME Group и Шанхайской биржи металлов, которые проанализировало РИА Новости.

Так, какао-бобы, необходимые для изготовления шоколада, за май увеличились в цене на 11%. Среди другой сельскохозяйственной продукции сильнее всего подорожал апельсиновый сок (+7,9%), рис и овес (по +2,9%).

Самым подорожавшим металлом и вторым по темпам роста среди всех товаров стала платина - цены на мировых биржах на нее за май выросли сразу на 9,2%. Также значительно увеличилась стоимость олова - на 5,2% и меди - на 3,1%. В то же время золото немного растеряло набранные в предыдущие месяцы темпы и выросло всего на 2,9%.

В энергетике наиболее сильную положительную динамику среди распространенных энергоносителей показали уголь, цены на который увеличились на 8,2% за месяц, газ в Европе - 5,5% и уран - 5,4%.

Среди всех товаров сильнее всего просела стоимость кофе: цена на робусту снизилась на 13,2%, а на арабику - на 11%. Также в тройку самых «пострадавших» товаров входит литий, который растерял за месяц 9,2% стоимости.