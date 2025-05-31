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Общество

«Постскриптум»: Переговоры на фоне терактов. ВИДЕО

02.06.2025 18:19|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 июня. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.

Основные темы программы сегодня:

  • Переговоры на фоне терактов. 
  • Сессия с отчетом губернатора, перенесенная с прошлой недели, состоится во вторник.
  • Правительство страны добавило средств на модернизацию самой крупной котельной в Пскове.
  • Лидеры названы: в каких районах области в минувшем году больше рожали?
  • Кадровые новости недели: Дновский район остался без главы, а комитет по культуре – без старейшего зама. 
  • Почему бизнес уходит из политики? Об этом и не только — в политическом комментарии Максима Костикова.
Источник: Псковская Лента Новостей
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