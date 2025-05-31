«Постскриптум»: Переговоры на фоне терактов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Постскриптум», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 июня. Об итогах минувшей недели рассказали ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко.
Основные темы программы сегодня:
- Переговоры на фоне терактов.
- Сессия с отчетом губернатора, перенесенная с прошлой недели, состоится во вторник.
- Правительство страны добавило средств на модернизацию самой крупной котельной в Пскове.
- Лидеры названы: в каких районах области в минувшем году больше рожали?
- Кадровые новости недели: Дновский район остался без главы, а комитет по культуре – без старейшего зама.
- Почему бизнес уходит из политики? Об этом и не только — в политическом комментарии Максима Костикова.