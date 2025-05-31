Общество

На «Госуслугах» поменялся порядок смены пароля

На «Госуслугах» с 1 июня изменили порядок смены пароля, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

«Специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок», — говорится в заявлении.

Такие меры не позволят злоумышленникам получить доступ к информации, используя схемы с демонстрацией экрана.

С 1 июня вступил в силу федеральный закон по защите граждан от мошенников. Например, заработал запрет на использование иностранных мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Также передать свою сим-карту теперь можно только близким родственникам, пишет РИА Новости.

Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер против кибермошенничества. Он предусматривает уголовную и административную ответственность для злоумышленников.